Сапфир дома Романовых весом 197,8 карата выставят на торги в Женеве

Сапфир из собрания драгоценностей российского императорского дома Романовых выставят на аукцион Sotheby’s в Женеве 11 ноября. Камень весом 197,8 карата, закреплённый в браслете Cartier, оценили в 850 тысяч — 1,7 миллиона швейцарских франков.

Нынешнюю оправу украшение получило около 2015 года. Платиновый браслет выполнен в геометрическом дизайне с бриллиантами. К нему прилагается сменная центральная вставка из гравированного горного хрусталя.

История самого камня гораздо старше. По данным Sotheby’s, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, супруга Александра III, носила его в бриллиантовой оправе Фаберже. Точная дата появления сапфира в императорском собрании неизвестна.

После революции камень продали за рубеж. В 1927 году его приобрела у Cartier певица и коллекционер Ганна Вальска — тогда сапфир украшал длинное колье. Впоследствии ювелирное изделие неоднократно переделывали.

На аукционах Sotheby’s камень появлялся в 1971 и 1992 годах, каждый раз в составе разных украшений. Сейчас браслет с сапфиром находится в частной коллекции. Согласно сопровождающим лот геммологическим заключениям, камень происходит с Цейлона и не имеет признаков термической обработки.

Ранее Life.ru рассказывал о судьбе драгоценностей Романовых после революции, в том числе о сапфировых украшениях, оказавшихся за границей и позднее выставленных на торги. Большинство ювелирных изделий императорской семьи так и не удалось найти, а отдельные украшения навсегда осели в частных коллекциях за рубежом.