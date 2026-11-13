13 ноября отмечают Всемирный день доброты. Праздник учредило Всемирное движение доброты. В 1997 году представители общественных организаций встретились на конференции в Токио, где договорились о создании международного движения. А 13 ноября 1998 года впервые отметили Всемирный день доброты. Хороший поступок при этом не обязательно должен быть масштабным. Иногда достаточно позвонить маме или отцу, просто чтобы спросить, как прошёл их день. Советское кино умело напоминать об этом без нотаций и громких слов. Мы выбрали семь фильмов о родителях и детях, после которых хочется услышать родной голос.

Отец поневоле: «Когда деревья были большими» (1961)

«Когда деревья были большими»: Юрий Никулин в роли Кузьмы. Фото © «Когда деревья были большими», режиссёр Лев Кулиджанов, сценарист Николай Фигуровский

Кузьма Иорданов в исполнении Юрия Никулина потерял на войне жену, не работает и живёт случайными заработками. Однажды он берётся донести старушке стиральную машину, роняет её в лестничный пролёт и попадает в больницу. Даже такие бытовые мелочи сегодня помогают узнать советский фильм по технологиям в кадре. От хозяйки машины Кузьма слышит о сироте Наташе и решает выдать себя за её отца. Ложь постепенно превращается в настоящую привязанность.

Дорога длиной в войну: «Отец солдата» (1964)

«Отец солдата»: Серго Закариадзе в роли Георгия Махарашвили. Фото © «Отец солдата», режиссёр Резо Чхеидзе, сценарист Сулико Жгенти

Лето 1942 года. Старый грузинский виноградарь Георгий Махарашвили получает весть, что его сын ранен и лежит в госпитале, и едет его навестить. Пока отец добирается, тот поправляется и снова уходит на фронт. Вернуться домой Георгий уже не может и вместе с армией проходит путь до Берлина, лишь бы ещё раз увидеть сына. За эту работу Серго Закариадзе получил на Московском кинофестивале 1965 года приз за лучшую мужскую роль. Финал трудно смотреть без комка в горле.

Право мамы на счастье: «Мама вышла замуж» (1969)

«Мама вышла замуж»: фильм о праве матери на счастье. Фото © «Мама вышла замуж», режиссёр Виталий Мельников, сценарист Юрий Клепиков

Маляр Зина Голубева, которую сыграла Люсьена Овчинникова, одна растит сына Бориса. Он работает экспедитором и развозит выпечку по булочным. Вообще, многие сцены из советских магазинов зрители узнают до сих пор. В фильме же мать и сын дружат, пока в доме не появляется Виктор в исполнении Олега Ефремова. Борис считает, что его матери уже поздно думать о любви, и всячески мешает её семейному счастью. Этот фильм о том, что у матери тоже может быть личная жизнь.

Чужая дочь, своя семья: «Мачеха» (1973)

«Мачеха» с Татьяной Дорониной: история чужой дочери. Фото © «Мачеха», режиссёр Олег Бондарёв, сценаристы Эдгар Смирнов, Мария Халфина

Павел Олеванцев неожиданно узнаёт, что у него есть дочь от другой женщины, оставшаяся сиротой. Об этом прежде не подозревала и его жена Шура. Героиня Татьяны Дорониной решается принять ребёнка в семью и постепенно завоёвывает доверие девочки, которая сначала считает её чужой. Фильм вошёл в число лидеров советского проката: его посмотрели 59,4 млн зрителей. Читатели журнала «Советский экран» признали «Мачеху» лучшим фильмом 1973 года, а Доронину — лучшей актрисой года. Картину смотрела вся страна, как и «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Письмо из личного дела: «Дочки-матери» (1974)

«Дочки-матери» Сергея Герасимова: поиски матери. Фото © «Дочки-матери», режиссёр Сергей Герасимов, сценарист Александр Володин

Ольга Васильева выросла в детском доме и учится в ПТУ в Свердловске. Единственная ниточка к матери — старое письмо с московским адресом. На каникулах девушка отправляется в столицу и находит указанную квартиру. Однако Елена Алексеевна оказывается лишь однофамилицей её матери. Добрая женщина обещает помочь с поисками, однако в благополучной московской семье прямолинейная детдомовка чувствует себя чужой. Фильм снял Сергей Герасимов, в ролях Иннокентий Смоктуновский и Тамара Макарова.

Дети войны: «Подранки» (1976)

«Подранки» Николая Губенко: фильм о детях войны. Фото © «Подранки», режиссёр Николай Губенко, сценарист Николай Губенко

Подранками называют зверей, которых ранили на охоте: они изо всех сил цепляются за жизнь. Так Николай Губенко назвал фильм о детдомовцах, чьи родители погибли на войне. Писатель Алексей Бартенев ищет братьев, которых потерял в те годы, и вспоминает своё послевоенное детство. В основу сценария легла и личная история Губенко: его отец погиб на фронте в 1942 году, а мать казнили немецкие оккупанты, когда мальчику было 11 месяцев. В 1977 году картину показали в основной программе Каннского кинофестиваля.

Мама приехала: «Родня» (1981)

«Родня» Никиты Михалкова: Нонна Мордюкова в роли Марии. Фото © «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко

Деревенская женщина Мария Коновалова едет в областной центр к дочери Нине и любимой внучке Иришке. В большом городе та чувствует себя чужой, а жизнь дочери и внучки оказывается совсем не такой, какой она её представляла. Героиня из лучших побуждений пытается «склеить» семью Нины, которая уже распалась, и приносит всем немало огорчений. Никита Михалков снимал картину в Днепропетровске, а роль Марии стала одной из визитных карточек Нонны Мордюковой. Смешно и горько одновременно.

Все семь картин напоминают: близкие люди могут ссориться, обижаться и не понимать друг друга, но от этого не перестают быть семьёй. Кузьма, выдавший себя за отца сироты, постепенно становится ей близким человеком, Георгий идёт за сыном до Берлина, Шура учится любить ребёнка мужа, а Мария путает заботу с вмешательством. Во Всемирный день доброты не нужно спасать мир: достаточно набрать знакомый номер и спросить, как дела. А после звонка можно проверить себя и вспомнить 8 советских фильмов по телефонным разговорам.