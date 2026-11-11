Американский актёр Стейси Кич, известный по фильмам «Жирный город» и «Новые центурионы», а также сериалу «Побег», умер в возрасте 85 лет. Артист скончался 10 ноября в Польше после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием сердца и сердечной недостаточностью. О его смерти сообщила супруга Мальгожата Томасси, пишет Variety.

Кич ушёл из жизни в семейном доме в польском городе Магдаленка. Его жена рассказала, что актёр долго боролся с болезнью и до последних дней проявлял мужество и стойкость.

Широкую известность артисту принесла роль частного детектива Майка Хаммера в телевизионных проектах по произведениям американского писателя Микки Спиллейна. Кич воплощал этого персонажа в нескольких фильмах и сериалах, выходивших в 1980-х и 1990-х годах.

За свою карьеру, продолжавшуюся более шести десятилетий, Кич успел поработать в кино, на телевидении и театральной сцене. Среди заметных картин с его участием — «Жирный город» (1972), «Долгие всадники» (1980), «Американская история Икс» (1998) и «Эволюция Борна» (2012). Новому поколению зрителей он также запомнился по сериалам «Побег» и «Голубая кровь».

Актёр был известен не только экранными работами, но и театральными ролями, в том числе в постановках по произведениям Уильяма Шекспира. За исполнение роли Эрнеста Хемингуэя в телевизионном мини-сериале он получил премию «Золотой глобус» и номинацию на «Эмми».