Актёр Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов скончался в возрасте 65 лет. Печальную новость РИА «Новости» подтвердили в окружении артиста.

«Да, его больше нет с нами», — сообщила собеседница агентства.

Удалов родился 20 августа 1961 года. В 1983-м он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где учился в мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. С 2002 года работал в Государственном театре киноактёра, а в 2019-м присоединился к труппе Московского областного театра драмы и комедии.

На сцене артист воплотил десятки образов. В числе его работ — спектакли «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Святой мальчик». В репертуаре Мособлдрамы Удалов исполнял роль Тимофеева в «Пяти вечерах» и Николая Петровича Кирсанова в постановке «Отцы и дети». Также он играл Лео в комедии «В ожидании джаза».

Зрителям Удалов знаком и по киноролям. Он появился в мелодраме «Московская любовь» (1991), экранизации романа Фёдора Достоевского «Бесы» (1992) и сериале «Жизнь, которой не было» (2008). Помимо актёрской деятельности, преподавал драматическое искусство.

В начале ноября российские театры потеряли ещё нескольких известных артистов. 3 ноября стало известно о смерти народного артиста России Алексея Дурова, более полувека прослужившего в Ульяновском драматическом театре. Актёр скончался 2 ноября в возрасте 86 лет. После окончания ГИТИСа он пришёл в труппу Ульяновского театра, где исполнял роли в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Ричард II» и «Трёхгрошовая опера». В 2008 году Дурову присвоили звание народного артиста России.

4 ноября Life.ru сообщил о смерти заслуженного артиста России Владимира Григорьева, причиной которой стала острая сердечная недостаточность. Он скончался вечером 3 ноября в возрасте 74 лет. Более 50 лет Григорьев выступал в Московском драматическом театре имени Пушкина, куда пришёл в 1975 году ещё студентом ГИТИСа. Среди его известных работ — роли в спектаклях «Остров сокровищ», «Жанна Д’Арк», «Блэз» и «Великая магия».