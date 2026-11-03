Народный артист России, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова Алексей Дуров умер 2 ноября на 87-м году жизни. О смерти актёра сообщил театр, которому он посвятил более полувека.

Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. После службы в Советской армии он в 1962 году поступил в ГИТИС, а после окончания вуза по распределению приехал в Ульяновский драматический театр.

Одним из его главных наставников стала режиссёр Вера Ефремова. Дуров играл в постановках по произведениям Лермонтова, Островского, Горького, Шекспира, Брехта и Гончарова. Среди заметных работ артиста были роли в спектаклях «Маскарад», «Бешеные деньги», «Ричард II», «Трёхгрошовая опера», «Волки и овцы» и «Обрыв».

Дуров также был одним из исполнителей роли Владимира Ульянова. Среди его последних сценических работ — Старик в «Бедной Лизе» по Карамзину и Сила Грознов в комедии Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше».

В 2002 году актёру присвоили звание почётного гражданина Ульяновской области, в 2008-м — народного артиста России. В 2010 году он получил региональный почётный знак «За веру и добродетель».

Прощание с Алексеем Дуровым состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова с 11:00 до 12:00 по местному времени.

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