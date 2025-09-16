Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 12:27

Скончался лучший петрушечник России, легенда театра кукол Анатолий Архипов

МТК: Актёр и режиссёр Анатолий Архипов умер

Обложка © VK / Московский театр кукол | МТК

Обложка © VK / Московский театр кукол | МТК

Скончался актёр, режиссёр, основатель театра «Петрушкина Слобода» Анатолий Архипов. Об этом сообщили в Московском театре кукол (МТК). Артисту было 64 года.

Огромное горе в большой семье кукольников – сегодня не стало Анатолия Архипова. Лучший петрушечник России, в совершенстве владеющий секретами старинного народного балаганного представления, актёр и режиссер, худрук и один из создателей театра «Петрушкина слобода», настоящая легенда современного театра кукол», — говорится в некрологе.

На протяжении нескольких лет Анатолий Николаевич занимал в МТК кукол должность заведующего постановочной частью. В прошлом сезоне его спектакль «Чёрная речка. Кукольная дуэль» был с большим успехом показан на фестивале «Пушкин_фест». Сегодня эту же постановку также очень тепло встретили зрители фестиваля «Рязанские смотрины».

Именно благодаря Анатолию Архипову в 2014 году в репертуаре театра возродилась традиционная народная комедия «Петрушка», которая за последнее десятилетие была представлена зрителям множества стран. В процессе работы над спектаклем Анатолий Николаевич отмечал, что этой постановкой коллектив театра возвращает к жизни старинные русские традиции уличного балаганного представления. По его словам, Петрушка был в России всеобщим любимцем, его называли Петром Ивановичем Уксусовым, Петром Петровичем Самоваровым и даже Ванькой Рататуем. Упоминания о нём встречаются у классиков русской литературы — Достоевского и Григоровича. После событий 1917 года комедия о Петрушке практически исчезла из театральной жизни страны более чем на 80 лет. Анатолий Николаевич также подчёркивал, что ошибаются те, кто считает кукольный театр исключительно детским. На Руси представления с Петрушкой всегда предназначались для взрослой аудитории и отличались острыми и даже скабрёзными шутками.

Умер оскароносный режиссёр Роберт Редфорд
Умер оскароносный режиссёр Роберт Редфорд

Ранее сегодня стало известно о смерти актёра из сериалов «Тайны следствия» и «Чужой» Владимира Мойковского. Ему было 78 лет.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar