Скончался лучший петрушечник России, легенда театра кукол Анатолий Архипов

На протяжении нескольких лет Анатолий Николаевич занимал в МТК кукол должность заведующего постановочной частью. В прошлом сезоне его спектакль «Чёрная речка. Кукольная дуэль» был с большим успехом показан на фестивале «Пушкин_фест». Сегодня эту же постановку также очень тепло встретили зрители фестиваля «Рязанские смотрины».

Именно благодаря Анатолию Архипову в 2014 году в репертуаре театра возродилась традиционная народная комедия «Петрушка», которая за последнее десятилетие была представлена зрителям множества стран. В процессе работы над спектаклем Анатолий Николаевич отмечал, что этой постановкой коллектив театра возвращает к жизни старинные русские традиции уличного балаганного представления. По его словам, Петрушка был в России всеобщим любимцем, его называли Петром Ивановичем Уксусовым, Петром Петровичем Самоваровым и даже Ванькой Рататуем. Упоминания о нём встречаются у классиков русской литературы — Достоевского и Григоровича. После событий 1917 года комедия о Петрушке практически исчезла из театральной жизни страны более чем на 80 лет. Анатолий Николаевич также подчёркивал, что ошибаются те, кто считает кукольный театр исключительно детским. На Руси представления с Петрушкой всегда предназначались для взрослой аудитории и отличались острыми и даже скабрёзными шутками.