Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 12:28

Умер оскароносный режиссёр Роберт Редфорд

Роберт Редфорд. Фото © Getty Images / Arnold Jerocki

Роберт Редфорд. Фото © Getty Images / Arnold Jerocki

Американский актер, кинорежиссёр, продюсер Роберт Редфорд умер 16 сентября в возрасте 89 лет. Об том сообщает The New York Times.

По данным издания, Редфорд скончался во сне рано утром во вторник в своём доме в Юте. Причина смерти не называется.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки». Также он является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших «Оскар» за дебютный фильм «Обыкновенные люди».

Умер актёр из сериалов «Тайны следствия» и «Чужой» Владимир Мойковский
Умер актёр из сериалов «Тайны следствия» и «Чужой» Владимир Мойковский

А ранее на 87-м году жизни скончался голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер. Он курировал рекламные кампании «Звездных войн» и «Чужого».

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar