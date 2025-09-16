Умер оскароносный режиссёр Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссёр, продюсер Роберт Редфорд умер 16 сентября в возрасте 89 лет. Об том сообщает The New York Times.

По данным издания, Редфорд скончался во сне рано утром во вторник в своём доме в Юте. Причина смерти не называется.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки». Также он является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших «Оскар» за дебютный фильм «Обыкновенные люди».