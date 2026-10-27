До 42-летия оставалось два месяца: В театре раскрыли обстоятельства смерти Курочкина

Актёр Мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин скоропостижно скончался у себя дома в возрасте 41 года. Коллеги не могли связаться с артистом на протяжении одного-двух дней, после чего приехали к нему и обнаружили тело в квартире. Предположительно, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Об этом РИА «Новости» сообщили в театре.

«Он скоропостижно скончался у себя дома. День-два мы его искали, потом приехали и нашли его в квартире. Пока никакого заключения нет, но, видимо, что-то со здоровьем», — рассказал собеседник агентства.

По словам коллег, тревогу вызвало отсутствие Курочкина на запланированном спектакле. Актёр перестал отвечать на звонки и не приехал в театр, хотя прежде отличался исключительной ответственностью. Сотрудники «Чеховской студии» рассказали, что артист никогда не пропускал репетиции и практически не опаздывал.

Точная причина смерти пока неизвестна. В театре отметили, что официального медицинского заключения ещё нет. Владимир Курочкин скончался 23 октября, не дожив менее двух месяцев до своего 42-летия.

Прощание с артистом назначено на 27 октября в 15:00 в Люберцах Московской области. По решению родственников его похоронят на малой родине — в городе Вятские Поляны Кировской области.

Владимир Курочкин родился 20 декабря 1984 года. В 2008 году окончил ГИТИС, где учился в мастерской Леонида Хейфеца. После выпуска присоединился к труппе Мелиховского театра «Чеховская студия», став одним из первых артистов коллектива.

На сцене Курочкин исполнял роли в спектаклях «Сон Каштанки» и «Дядя Ваня». Его актёрская карьера была связана прежде всего с театром, однако он также снимался в кино и на телевидении. Зрителям артист знаком по проектам «С чего начинается Родина» и «Всё по закону».

Коллеги тяжело восприняли известие о смерти актёра. В театре подчеркнули, что Курочкин был неотъемлемой частью «Чеховской студии», участвовал в её становлении и умел превращать каждое появление на сцене в запоминающееся событие.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Владимира Курочкина на 42-м году жизни. Первое сообщение о кончине артиста появилось 25 октября. Тогда представители «Чеховской студии» подтвердили трагическую новость и поделились воспоминаниями о коллеге. Они отметили его способность одинаково убедительно играть драматические и комедийные роли, заставляя зрителей сопереживать героям.