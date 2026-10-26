Умер сыгравший Павла Чехова в «Звёздном пути» актёр Уолтер Кёниг

Американский актёр Уолтер Кёниг, известный нескольким поколениям зрителей по роли русского навигатора Павла Чехова в культовом сериале «Звёздный путь», скончался в возрасте 90 лет. О его смерти 26 октября сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя артиста.

Кёниг умер 25 октября в своём доме в Северном Голливуде. В последние минуты рядом с ним находились дочь Даниэль и племянница. Представитель актёра сообщил, что смерть наступила по естественным причинам.

Наибольшую известность ему принёс образ Павла Чехова — молодого офицера звёздного корабля «Энтерпрайз». Кёниг присоединился к актёрскому составу оригинального «Звёздного пути» в 1967 году, начиная со второго сезона, и появился в 36 эпизодах. Позднее он возвращался к этой роли в полнометражных фильмах франшизы.

Чехов стал одним из самых узнаваемых персонажей сериала. Его появление в американской научной фантастике времён холодной войны символизировало возможность сотрудничества людей из разных стран даже в условиях политического противостояния.

За пределами «Звёздного пути» актёр запомнился ролью телепата Альфреда Бестера в сериале «Вавилон-5». Он также снимался в «Коломбо», занимался написанием сценариев и участвовал в озвучивании анимационных проектов.

Кёниг продолжал работать и в преклонном возрасте. В 2026 году он получил награду Independent Shorts Awards за исполнение роли в короткометражном фильме «Мистер Фляйшман». До последних лет артист поддерживал связь с поклонниками на тематических фестивалях и встречах.

После смерти Кёнига не осталось в живых ни одного актёра из основного экипажа оригинального «Звёздного пути», игравшего постоянных персонажей на мостике «Энтерпрайза». Его коллега Джордж Такэй, исполнивший роль Хикару Сулу, также скончался ранее в 2026 году.

История «Звёздного пути» началась в 1966 году, когда на американском телевидении вышел сериал о путешествиях экипажа космического корабля «Энтерпрайз». Впоследствии франшиза превратилась в одну из крупнейших в научной фантастике, получив полнометражные фильмы, продолжения и отдельные сериалы. Кёниг вновь вернулся к вселенной в 2023 году, озвучив персонажа по имени Антон Чехов в сериале «Звёздный путь: Пикар».