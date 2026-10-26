Умер известный военный священник Олег Тэор, служивший в Чечне и Сирии

На 82-м году жизни скончался один из известнейших военных священников России, почётный настоятель псковского храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор. Священнослужитель, сопровождавший военнослужащих в Чечне, Югославии и Сирии, умер 26 октября. О его кончине сообщила пресс-служба Псковской епархии.

«26 октября на 82-м году жизни преставился ко Господу почетный настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, почетный гражданин города Пскова митрофорный протоиерей Олег Тэор», — говорится в сообщении епархии.

Отец Олег родился 1 ноября 1944 года. Священнический сан он принял в июне 1970-го, посвятив церковному служению более 56 лет. С 1991 года возглавлял храм Александра Невского в Пскове, построенный в начале XX века для Омского полка. Под его руководством полуразрушенная святыня была восстановлена и превратилась в один из главных центров духовной поддержки военнослужащих региона.

Протоиерей стал одним из первых российских священников, наладивших постоянное взаимодействие с армией. Он неоднократно посещал горячие точки, поддерживая бойцов во время первой и второй чеченских кампаний, в Югославии и Сирии. В 2013 году по решению министра обороны Тэора назначили помощником командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими.

Значительную часть жизни священнослужитель посвятил сохранению православных святынь Псковской земли. Благодаря его усилиям в 1993 году возобновились богослужения в храме святого Климента Римского. Он также участвовал в восстановлении древнего Пантелеймоновского монастыря и возрождении исторического погоста Выбуты.

По инициативе отца Олега с 2009 года в Пскове проводятся Международные Александро-Невские чтения. При храме Александра Невского появились большая библиотека, музей боевой славы, собрание церковной утвари, икон и народных промыслов. Особое внимание протоиерей уделял работе с детьми и молодёжью.

Заслуги Тэора были отмечены государственными и церковными наградами. В 2015 году он одним из первых в современной России получил Георгиевское облачение, традиция вручения которого была возрождена после длительного перерыва. В том же году священнику присвоили звание почётного гражданина Пскова, а в 2016-м наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В августе 2025 года он также был удостоен ордена Дружбы.

Ранее Life.ru сообщал о гибели военного священника Антония Савченко в зоне СВО. 32-летний иерей погиб 12 мая 2025 года при исполнении пастырских обязанностей после удара из РСЗО HIMARS. Он был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова и настоятелем храма святого князя Димитрия Донского при воинской части. Священнослужитель занимался духовной поддержкой российских военнослужащих.