Не дожил до 42-летия: Умер актёр Владимир Курочкин, сыгравший в «Дяде Ване» и «Каштанке»

Актёр Владимир Курочкин, известный по работе в Мелиховском театре «Чеховская студия» и нескольким кинопроектам, скончался в возрасте 41 года. О его смерти сообщили представители театра.

«Поверить в это невозможно, а подобрать нужные слова еще труднее...Совсем недавно он выходил на сцену, заставляя зал замирать, смеяться и плакать вместе со своими героями. Владимир умел сделать любую роль незабываемой», — рассказали в театре.

Курочкин родился 20 декабря 1984 года. Значительную часть его творческой деятельности составляла работа на сцене «Чеховской студии», где ставят спектакли по произведениям Антона Чехова и других классиков.

Зрители могли видеть актёра в постановках «Сон Каштанки» и «Дядя Ваня». Он также появлялся на экране, в том числе в проектах «Все по закону» 2016 года и «С чего начинается Родина».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Антонова, который много лет служил в Томском областном театре драмы. Как сообщал Life.ru 29 сентября, актёр ушёл из жизни на 80-м году. За время сценической карьеры он исполнил десятки ролей, в том числе Астрова в чеховском «Дяде Ване», Подколесина в «Женитьбе» Гоголя и Храпова в «Вассе Железновой» Горького.