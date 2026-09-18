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Опубликовано 18 сентября, 07:58

Раскрыта причина смерти актёра из «Кадетства» Аркадия Куликова

Актёр Аркадий Куликов из «Кадетства» скончался из-за длительной болезни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © kino-teatr.ru

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Аркадий Куликов скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказала его знакомая. Ветерану Тверского государственного театра кукол, известному зрителям в том числе по сериалу «Кадетство», было 76 лет.

«Причиной смерти Аркадия стала продолжительная болезнь», — рассказала собеседница ТАСС.

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Аркадий Куликов умер в возрасте 76 лет. Более 40 лет он служил в Тверском театре кукол, где сыграл десятки ролей, а в 1995 году получил звание заслуженного артиста России. Зрителям Куликов также был знаком по «Кадетству» и другим фильмам и сериалам. Прощание с артистом пройдёт 19 сентября.

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