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Опубликовано 18 сентября, 00:24

Первый независимый обладатель британской премии Mobo рэпер Sway умер в 44 года

Свей Дасафо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / swaydasafo

Свей Дасафо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / swaydasafo

Британский рэпер Sway умер в возрасте 44 лет. Музыкант стал заметной фигурой для нескольких поколений британских исполнителей африканского происхождения благодаря независимому подходу к творчеству и мастерству в создании историй в своих композициях.

О смерти артиста сообщили организаторы премии Mobo Awards. В 2005 году Sway получил награду как лучший хип-хоп исполнитель и стал первым независимым музыкантом, удостоенным этой премии.

«Мы гордимся тем, что он является частью нашей истории. Мы выражаем соболезнования его семье, близким и поклонникам»,говорится в заявлении.

Причину смерти музыканта пока не раскрыли.

Настоящее имя рэпера — Дерек Сафо. Он родился в районе Хорнси на севере Лондона в семье выходцев из Ганы. Сафо обучался продюсированию и одновременно развивал собственный стиль исполнения. Его рэп-флоу подходил как для энергичных грайм- и клубных треков, так и для более содержательных хип-хоп-композиций.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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