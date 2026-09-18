Первый независимый обладатель британской премии Mobo рэпер Sway умер в 44 года
Свей Дасафо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / swaydasafo
Британский рэпер Sway умер в возрасте 44 лет. Музыкант стал заметной фигурой для нескольких поколений британских исполнителей африканского происхождения благодаря независимому подходу к творчеству и мастерству в создании историй в своих композициях.
О смерти артиста сообщили организаторы премии Mobo Awards. В 2005 году Sway получил награду как лучший хип-хоп исполнитель и стал первым независимым музыкантом, удостоенным этой премии.
«Мы гордимся тем, что он является частью нашей истории. Мы выражаем соболезнования его семье, близким и поклонникам», — говорится в заявлении.
Причину смерти музыканта пока не раскрыли.
Настоящее имя рэпера — Дерек Сафо. Он родился в районе Хорнси на севере Лондона в семье выходцев из Ганы. Сафо обучался продюсированию и одновременно развивал собственный стиль исполнения. Его рэп-флоу подходил как для энергичных грайм- и клубных треков, так и для более содержательных хип-хоп-композиций.
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