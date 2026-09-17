Умер автор портретов The Beatles и легенда психоделики 60-х Питер Макс

Американский художник Питер Макс, прославившийся яркими психоделическими работами эпохи 1960-х, умер в возрасте 88 лет. Он скончался 14 сентября в больнице на Манхэттене, сообщила его семья.

«Мы будем помнить его необыкновенную креативность, его теплоту, его любознательность и то, как он видел красоту и возможности повсюду. Его искусство стало частью американской культуры, но человек, стоящий за этим искусством, — отец, которого мы знали и любили, — это тот, кого нам будет больше всего не хватать», — сказал сын художника Адам Макс.

Макс родился в Берлине в 1937 году. Его семья бежала из нацистской Германии в Шанхай, позднее жила в Израиле и Париже, а в 1950-х перебралась в США.

Фирменным стилем художника стали насыщенные цвета, космические мотивы, звёзды, бабочки, голуби и символы мира. Он создавал портреты The Beatles, Джими Хендрикса и Мика Джаггера, а его работы появлялись на самолётах Boeing, почтовых марках и оформлении крупных спортивных событий.

В 1969 году Макс оказался на обложке журнала Life. Среди поклонников его творчества был Рональд Рейган, президентской библиотеке которого художник позднее подарил работу со Статуей Свободы. В последние годы Макс страдал деменцией. У него остались дочь Либра и сын Адам.

Ранее Life.ru сообщал о смерти американского модельера и художника по костюмам Боба Маки. Он скончался 14 сентября на 88-м году жизни. Маки был девятикратным лауреатом премии «Эмми» и трижды номинировался на «Оскар». Причина его смерти не раскрывалась.