Старейший мужчина Италии Витантонио Ловалло умер в возрасте 112 лет

В Италии на 113-м году жизни умер Витантонио Ловалло — самый возрастной мужчина страны. Он жил в Сарнелли, небольшом поселении коммуны Авильяно в южном регионе Базиликата. О его смерти сообщила Corriere della Sera.

Жизнь Ловалло была связана с родной деревней и работой на земле. Родившийся в 1914 году итальянец в молодости был пастухом, а во время Второй мировой войны его призвали на службу.

В 1943 году Ловалло попал в немецкий плен в Греции. Позднее его отправили в концлагерь в Германии, где он оставался до освобождения 8 мая 1945 года. После войны мужчина вернулся в Базиликату.

В марте Ловалло отметил 112-летие. К этой дате муниципальные власти вручили ему памятную табличку в знак признательности за труд и вклад в жизнь общины. Мэр Авильяно Джузеппе Мекка назвал долгожителя хранителем памяти местных жителей.

Прощание с Ловалло состоится 17 сентября в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли. У него остались две дочери и сын.

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