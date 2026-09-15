Последний из «семьи Мэнсона»: В тюрьме умер ближайший соратник серийного убийцы

Брюс Дэвис, один из ближайших последователей американского преступника Чарльза Мэнсона, умер в тюремной больнице в Калифорнии в возрасте 83 лет. Мужчина провёл за решёткой более пяти десятилетий. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвис был осуждён в 1972 году за участие в убийствах музыканта Гэри Хинмана и работника ранчо Дональда «Шорти» Ши, совершённых в 1969 году. Следствие считало его одним из ключевых участников группировки Мэнсона.

Его часто называли «правой рукой» лидера культа. Сам Дэвис отрицал участие в самых известных преступлениях «семьи Мэнсона» — убийствах актрисы Шэрон Тейт и других жертв в августе 1969 года.

За время заключения мужчина неоднократно пытался добиться условно-досрочного освобождения. Комиссия по помилованиям несколько раз признавала его подходящим кандидатом для выхода на свободу, однако решения отменялись губернаторами Калифорнии.

В тюрьме Дэвис получил образование, участвовал в программах исправления и на протяжении многих лет не имел серьёзных дисциплинарных нарушений. При этом власти продолжали считать, что он не полностью осознал свою роль в совершённых преступлениях.

На одном из слушаний по вопросу освобождения Дэвис признался: «Я хотел быть любимым парнем Чарли». Эти слова стали одной из самых известных его цитат за годы разбирательств. Чарльз Мэнсон умер в 2017 году в тюрьме в возрасте 83 лет. После смерти Дэвиса в живых осталось лишь несколько участников его печально известной группы.

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