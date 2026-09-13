Убийцу из Тувы перевели в «Чёрный дельфин» из-за угроз его жизни

Пожизненно осуждённого Владислава Технюка перевели из колонии особого режима в Хабаровском крае в «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Решение приняли после информации об угрозе его жизни со стороны других заключённых, пишет РИА «Новости».

Согласно судебным материалам, мужчина ранее отбывал наказание в ИК-6 «Снежинка». В 2026 году оперативный отдел колонии получил сведения о возможном конфликте между Технюком и другими осуждёнными.

В документах говорится, что причиной напряжённой ситуации стало негативное отношение к нему со стороны заключённых. Для обеспечения безопасности его весной перевели в оренбургскую колонию особого режима.

Сам осуждённый пытался оспорить перевод в суде. Он заявил, что не соглашался на изменение места отбывания наказания и не имел конфликтов с другими заключёнными. При этом суд изучил материалы проверки, согласно которым якобы существовала подготовка покушения на Технюка со стороны группы осуждённых. Требование вернуть его обратно в «Снежинку» удовлетворено не было.

Верховный суд Тувы в 2010 году назначил Технюку пожизненное заключение за убийство трёх человек. По версии следствия, в 2009 году он расправился с женщиной, её дочерью — сотрудницей милиции — и пятилетней внучкой в городе Туран.

Следствие установило, что после преступления мужчина попытался скрыть следы, а также завладел имуществом погибших. Дело получило широкий резонанс из-за жестокости преступления.

Пожизненно осуждённые преступники неоднократно пытались добиться изменения условий отбывания наказания. Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк». Он просил перевести его из колонии особого режима «Полярная сова» ближе к Москве.