«Покажите документы»: Маньяк-насильник прикинулся полицейским и напал на девушку в Москве

Иностранца арестовали в Москве по обвинению в покушении на изнасилование молодой женщины и насильственных действиях сексуального характера. По данным столичного Следственного комитета, перед нападением мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал у неё документы.

Инцидент произошёл в ночь на 4 сентября возле остановки «Гидропроект» на Ленинградском шоссе. Как считает следствие, находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант после отказа женщины показать документы пошёл за ней.

Когда девушка оказалась в безлюдном месте возле строительного объекта, мужчина напал на неё. По версии СК, он нанёс потерпевшей множественные удары по голове, туловищу и ногам, совершил насильственные действия сексуального характера и попытался её изнасиловать.

Довести задуманное до конца обвиняемый не смог из-за активного сопротивления женщины. Следователи СК совместно с полицейскими установили мужчину и задержали его.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ. По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу, расследование продолжается.

В августе москвичка также смогла отбиться от мужчины, пытавшегося её изнасиловать на Чонгарском бульваре. Подозреваемого задержали, предъявили ему обвинение и отправили под стражу.