Причиной смерти заслуженного артиста России Владимира Григорьева стала острая сердечная недостаточность. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении актёра, который более полувека служил в Московском драматическом театре имени Пушкина.

«У него была острая сердечная недостаточность», — заявила собеседница агентства.

Владимир Григорьев ушёл из жизни вечером 3 ноября в возрасте 74 лет. О его смерти стало известно на следующий день из сообщения Театра Пушкина, где артист проработал более 50 лет. Коллеги назвали произошедшее невосполнимой утратой и выразили соболезнования его семье.

Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. Его путь в Театре Пушкина начался в 1975 году, когда он ещё учился на последнем курсе ГИТИСа. Тогда Алексей Говорухо пригласил молодого актёра сыграть Роллера в постановке «Разбойники». В день получения диплома Григорьев уже находился на гастролях с театральной труппой. Впоследствии он так и остался верен этой сцене, сыграв десятки ролей. Зрители могли видеть его в спектаклях «Блэз», «Остров сокровищ», «Жанна д’Арк» и «Великая магия». Дату и место прощания с артистом в театре пообещали объявить дополнительно.