В Москве на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина — дочь знаменитого советского сатирика Аркадия Райкина и сестра актёра Константина Райкина. О смерти артистки сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на её сына Алексея Яковлева, который подтвердил трагическую новость.

По информации канала, последние недели актриса провела в больнице. В начале октября её экстренно госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Из-за тяжёлого состояния Райкина практически не могла самостоятельно передвигаться и была прикована к постели.

Медики проводили интенсивную терапию, пытаясь справиться с последствиями предполагаемой кровопотери. Сообщается, что врачам удалось временно стабилизировать состояние артистки. Точная причина смерти пока не названа.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье Аркадия Райкина и актрисы Руфи Иоффе. Впервые она вышла на сцену Театра имени Вахтангова ещё в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные».

В 1959 году Райкина окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и присоединилась к труппе Вахтанговского театра. Этой сцене она посвятила около полувека. Зрители запомнили её по спектаклям «Дамы и гусары», «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве», «Золушка» и «Антоний и Клеопатра».

В кино актриса появлялась значительно реже, отдавая предпочтение театральной работе. Среди её экранных ролей — фильмы «Западня», «Свадебное путешествие», «Благочестивая Марта» и телевизионная версия спектакля «Дамы и гусары».

Екатерина Райкина была замужем за актёрами Михаилом Державиным, Юрием Яковлевым и Владимиром Ковалем. От брака с Яковлевым у неё родился сын Алексей. В 1976 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации Екатерины Райкиной в тяжёлом состоянии. 20 октября стало известно, что 88-летнюю актрису доставили в одну из московских больниц с подозрением на внутреннее кровотечение. По информации СМИ, из-за сильной слабости она практически не вставала с постели, а врачи проводили интенсивную терапию, пытаясь стабилизировать её состояние.