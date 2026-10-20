Дочь Аркадия Райкина попала в больницу: Стало известно о тяжёлом состоянии актрисы

Дочь легендарного советского артиста Аркадия Райкина, 88-летнюю Екатерину Райкину экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на острое кишечное кровотечение. Заслуженная артистка РСФСР находится в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, актрису доставили в больницу ещё в начале октября. Из-за сильной слабости и тяжести состояния она практически не может самостоятельно передвигаться и вынуждена оставаться в постели.

Врачи, как утверждает Mash, проводят интенсивную терапию, пытаясь стабилизировать состояние артистки и справиться с последствиями предполагаемой кровопотери.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она окончила Щукинское училище и почти 50 лет посвятила Театру имени Вахтангова. Среди её известных сценических работ — роли Зелимы в «Принцессе Турандот», Софьи в «Дамах и гусарах» и Золушки в одноимённой постановке. Зрителям она также знакома по фильму «Благочестивая Марта».

Ранее Life.ru вспоминал историю первого брака Екатерины Райкиной с Михаилом Державиным. Будущие супруги познакомились во время учёбы в Щукинском училище и поженились ещё студентами. Позднее артистка ушла от Державина к Юрию Яковлеву, с которым тоже связала свою жизнь. В браке с Яковлевым родился сын Алексей.