Дочь Аркадия Райкина попала в больницу: Стало известно о тяжёлом состоянии актрисы
Mash: Артистку Екатерину Райкину госпитализировали с подозрением на кровотечение
Екатерина Райкина. Обложка © Wikipedia / A.Savin
Дочь легендарного советского артиста Аркадия Райкина, 88-летнюю Екатерину Райкину экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на острое кишечное кровотечение. Заслуженная артистка РСФСР находится в тяжёлом состоянии, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, актрису доставили в больницу ещё в начале октября. Из-за сильной слабости и тяжести состояния она практически не может самостоятельно передвигаться и вынуждена оставаться в постели.
Врачи, как утверждает Mash, проводят интенсивную терапию, пытаясь стабилизировать состояние артистки и справиться с последствиями предполагаемой кровопотери.
Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она окончила Щукинское училище и почти 50 лет посвятила Театру имени Вахтангова. Среди её известных сценических работ — роли Зелимы в «Принцессе Турандот», Софьи в «Дамах и гусарах» и Золушки в одноимённой постановке. Зрителям она также знакома по фильму «Благочестивая Марта».
Ранее Life.ru вспоминал историю первого брака Екатерины Райкиной с Михаилом Державиным. Будущие супруги познакомились во время учёбы в Щукинском училище и поженились ещё студентами. Позднее артистка ушла от Державина к Юрию Яковлеву, с которым тоже связала свою жизнь. В браке с Яковлевым родился сын Алексей.
Между тем проблемы со здоровьем возникали и у других артистов Вахтанговского театра. Так, в сентябре Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Григория Антипенко. Звезде сериала «Не родись красивой» стало плохо прямо в театре, после чего коллеги вызвали скорую помощь. Актёра доставили в больницу с сильными болями в животе, однако впоследствии его состояние стабилизировалось.