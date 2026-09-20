Звезду «Не родись красивой» Антипенко экстренно госпитализировали в Москве

Актёра Григория Антипенко, известного по роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой», экстренно госпитализировали из Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 51-летний артист пожаловался на резкие боли в животе. В театр вызвали скорую помощь, после чего Антипенко доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас состояние актёра стабилизировалось. После приступа он восстановился, однако о возможном диагнозе и дальнейшем лечении пока не сообщается.

Антипенко состоит в труппе Театра Вахтангова с 2013 года. В текущем репертуаре он занят в спектаклях «Обещание на рассвете» и «Старик и море».

Широкую известность актёру принесла роль Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Во время съёмок Антипенко познакомился с актрисой Юлией Такшиной, сыгравшей секретаря Вику Клочкову. Они прожили вместе около шести лет, у пары родились двое сыновей.