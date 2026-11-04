Заслуженный артист России Владимир Григорьев, более полувека прослуживший в Московском драматическом театре имени Пушкина, скончался в возрасте 74 лет. Актёра не стало вечером 3 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении. Коллеги выразили соболезнования родным и близким артиста, пообещав дополнительно объявить дату и время прощания.

Григорьев пришёл в Театр Пушкина в 1975 году, когда учился на выпускном курсе ГИТИСа. Режиссёр Алексей Говорухо пригласил начинающего актёра сыграть Роллера в спектакле «Разбойники». В день вручения дипломов молодой артист уже находился на гастролях вместе с труппой, которой впоследствии посвятил более 50 лет.

За долгую карьеру Григорьев воплотил на сцене множество образов. Среди его известных работ — Шансонье в спектакле «Блэз», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне д’Арк» и Антонио в «Великой магии». В театре подчеркнули, что созданные им персонажи навсегда останутся в памяти коллег и зрителей.