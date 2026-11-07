Церемония прощания с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым состоится 10 ноября в Москве. Она начнётся в 11:00 в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщили в Государственном академическом Малом театре.

«Прощание с Юрием Ивановичем Каюровым состоится 10 ноября в 11:00 в траурном зале Троекуровского кладбища», — говорится в сообщении театра.

Похоронить артиста планируют в тот же день на Троекуровском кладбище.

Юрий Каюров скончался 6 ноября в возрасте 99 лет. Он почти шесть десятилетий служил в Малом театре, в труппу которого вошёл в 1967 году. За это время актёр исполнил десятки ролей на сцене и в кино.

Особую известность Каюров получил благодаря образу Владимира Ленина. Он воплотил его 18 раз — в 16 кинофильмах и двух театральных постановках. Среди известных работ артиста — картины «Шестое июля», «Кремлёвские куранты» и «Ленин в Париже».