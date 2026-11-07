Народный артист РСФСР Юрий Каюров, известный по многочисленным ролям Владимира Ленина, перед смертью попросил родных забрать его из больницы. Актёр боялся умереть в госпитале и хотел провести последние дни дома. Семья исполнила его желание, рассказал сын артиста Леонид Каюров в беседе с «Известиями».

По словам Леонида, ещё за месяц до смерти 99-летний отец сохранял ясность ума и прекрасную память. Однако затем его здоровье резко ухудшилось, а организм начал стремительно терять силы.

«Ещё месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная. (...) Буквально сгорел за месяц. Всё стало отказывать», — поделился сын актёра.

Последние три недели Каюров провёл в госпитале. При этом он очень боялся уйти из жизни в больничных стенах и неоднократно просил отвезти его домой. Родственники выполнили эту просьбу 5 ноября.

Уже на следующий день, 6 ноября, артист скончался в собственной квартире. По словам Леонида, отец умер в своей кровати, как и хотел. Семья надеялась, что он сможет встретить столетний юбилей, до которого оставалось меньше года.

Главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский ранее сообщил, что смерть Каюрова наступила по естественным причинам. Прощание с актёром предварительно назначено на 10 ноября. В этот же день его планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.