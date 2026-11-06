На 100-м году жизни умер народный артист РСФСР, известный советский и российский актёр театра и кино Юрий Каюров. Артисту было 99 лет. Особую известность ему принесли многочисленные роли Владимира Ленина, которого он воплотил на экране 18 раз. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении мастера.

«Не стало Юрия Ивановича», — сказал собеседник агентства.

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В молодости работал токарем на заводе, служил на флоте, а затем решил связать жизнь с театром. В 1952 году окончил Ленинградский государственный театральный институт имени А. Н. Островского.

После получения диплома актёр поступил в Саратовский драматический театр, где проработал 15 лет. В 1967 году он перешёл в труппу московского Малого театра, которому посвятил большую часть своей творческой жизни.

В кино Каюров дебютировал в 1961 году, сыграв молодого Владимира Ульянова в картине «В начале века». Впоследствии актёр неоднократно возвращался к образу Ленина в фильмах «Шестое июля», «Кремлёвские куранты», «Ленин в Париже» и других исторических лентах.

Зрителям Каюров также запомнился по картинам «Долгие проводы», «Пропавшая экспедиция», «Государственная граница», «Петербургские тайны» и «Романовы. Венценосная семья».

За многолетнюю творческую деятельность артист был удостоен звания народного артиста РСФСР, двух Государственных премий СССР и других государственных наград.