В США на 90-м году жизни скончался бывший сенатор от Западной Вирджинии Джон Джей Рокфеллер IV — правнук легендарного нефтяного магната и основателя Standard Oil Джона Рокфеллера. Политику было 89 лет. О его смерти сообщила газета The Washington Post.

Рокфеллер умер в своём доме в Вашингтоне. Семья политика не раскрыла причину смерти. Он оставил после себя супругу Шэрон, четверых детей и девятерых внуков.

Почти 30 лет Рокфеллер представлял Западную Вирджинию в Сенате США. Он был избран в 1984 году и приступил к исполнению полномочий в 1985-м, а впоследствии четырежды переизбирался. За время работы в Конгрессе возглавлял комитеты по торговле, науке и транспорту, делам ветеранов и разведке.

Одним из наиболее заметных эпизодов его политической карьеры стало расследование обстоятельств начала войны в Ираке. В 2008 году возглавляемый им сенатский комитет представил доклад, в котором администрацию Джорджа Буша — младшего обвинили в преувеличении данных разведки об угрозах со стороны Багдада.

Рокфеллер также уделял большое внимание здравоохранению, социальной поддержке малоимущих семей, защите прав шахтёров и помощи ветеранам. До прихода в Сенат он дважды избирался губернатором Западной Вирджинии.

В январе 2013 года политик объявил, что не станет участвовать в выборах 2014-го, и завершил карьеру в Сенате в январе 2015 года. Таким образом, мандат он потерял не в результате поражения на выборах, а после добровольного отказа от переизбрания.

Прадедом политика был Джон Дэвисон Рокфеллер — основатель нефтяной компании Standard Oil и один из первых долларовых миллиардеров в истории. В 2016 году журнал Forbes оценивал совокупное состояние семьи Рокфеллеров примерно в 11 миллиардов долларов, ставя её на 23-е место среди богатейших семей США.