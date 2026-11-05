Основателю бренда «Экспедиция» Александру Кравцову стало плохо после выпитого кофе в одном из московских ресторанов. У 58-летнего предпринимателя резко участилось сердцебиение, после чего потребовалась экстренная госпитализация. Подробности последних моментов жизни предпринимателя раскрыл SHOT.

По данным канала, вечером 3 ноября Кравцов находился в ресторане «Первый нос» в Кочновском проезде. Предприниматель заказал еду и кофе, однако вскоре почувствовал себя плохо.

У бизнесмена началось сильное сердцебиение. На место вызвали медиков, которые доставили его в больницу.

Александр Кравцов был известен как создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция», который объединял товары для путешествий, рестораны и другие проекты. Он также стоял у истоков автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи», маршрут которой проходил от Мурманска до Владивостока.