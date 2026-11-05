Умершему основателю «Экспедиции» Кравцову стало плохо после кофе в ресторане
Александр Кравцов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravtsov.expedition
Основателю бренда «Экспедиция» Александру Кравцову стало плохо после выпитого кофе в одном из московских ресторанов. У 58-летнего предпринимателя резко участилось сердцебиение, после чего потребовалась экстренная госпитализация. Подробности последних моментов жизни предпринимателя раскрыл SHOT.
По данным канала, вечером 3 ноября Кравцов находился в ресторане «Первый нос» в Кочновском проезде. Предприниматель заказал еду и кофе, однако вскоре почувствовал себя плохо.
У бизнесмена началось сильное сердцебиение. На место вызвали медиков, которые доставили его в больницу.
Александр Кравцов был известен как создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция», который объединял товары для путешествий, рестораны и другие проекты. Он также стоял у истоков автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи», маршрут которой проходил от Мурманска до Владивостока.
Напомним, о смерти Александра Кравцова стало известно 5 ноября. Предприниматель родился в Салехарде, окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, а в 1995 году вместе с партнёрами основал компанию «Руян». Впоследствии он сосредоточился на развитии собственного туристического бренда.