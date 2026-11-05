Ушёл из жизни российский предприниматель, создатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, пишет BAZA. Ему было 58 лет.

Кравцов родился 18 января 1968 года в Салехарде. Он окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа».

В 1995 году вместе с партнёрами Кравцов создал компанию «Руян». В разное время с ней были связаны такие известные бренды, как «Раптор», Mosquitall, Gardex, Salton и Forester.

В начале 2000-х предприниматель сосредоточился на развитии «Экспедиции», которую позиционировал не просто как торговую марку, а как бренд образа жизни. Под этим названием появились товары для путешествий и активного отдыха, рестораны северной кухни, банные комплексы и другие проекты.

Кравцов также был одним из идеологов и организаторов автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи» от Мурманска до Владивостока. Кроме того, он написал книгу «Бизнес как Экспедиция», в которой рассказывал о собственном предпринимательском опыте.

Причина смерти Александра Кравцова на данный момент не сообщается.