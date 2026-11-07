«Резервы организма не бесконечны»: Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности смерти актрисы
Дочь Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему врачи не смогли спасти актрису
Обложка © ТАСС / Олег Булдаков
Возраст и истощение резервов организма не позволили врачам продолжать борьбу за жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом младшая дочь народной артистки РСФСР Ольга Шукшина рассказала в беседе с Super.ru, комментируя смерть матери.
По словам Ольги, медики неоднократно объясняли тяжёлое состояние актрисы её преклонным возрастом. В других обстоятельствах лечение можно было бы продолжать, однако 88-летнему организму уже не хватало сил.
«В основном всегда врачи говорили, что это возраст, и резервы организма не бесконечны. Можно было бы бороться и бороться, если бы человек был помоложе, а здесь, к сожалению… К сожалению…» — поделилась дочь артистки.
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в середине октября из-за сердечной недостаточности. Последние недели она провела в реанимации. Её состояние оставалось тяжёлым, а для поддержания дыхания потребовалась искусственная вентиляция лёгких.
О смерти звезды «Калины красной» стало известно 7 ноября. Актрисе было 88 лет. По данным SHOT, она скончалась ещё вечером 6 ноября в московской больнице.