Возраст и истощение резервов организма не позволили врачам продолжать борьбу за жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом младшая дочь народной артистки РСФСР Ольга Шукшина рассказала в беседе с Super.ru, комментируя смерть матери.

По словам Ольги, медики неоднократно объясняли тяжёлое состояние актрисы её преклонным возрастом. В других обстоятельствах лечение можно было бы продолжать, однако 88-летнему организму уже не хватало сил.

«В основном всегда врачи говорили, что это возраст, и резервы организма не бесконечны. Можно было бы бороться и бороться, если бы человек был помоложе, а здесь, к сожалению… К сожалению…» — поделилась дочь артистки.

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в середине октября из-за сердечной недостаточности. Последние недели она провела в реанимации. Её состояние оставалось тяжёлым, а для поддержания дыхания потребовалась искусственная вентиляция лёгких.