Для миллионов зрителей она навсегда осталась Любой Байкаловой из «Калины красной» — доброй, искренней женщиной, способной поверить в человека, от которого отвернулись остальные. Но собственная судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной оказалась не менее драматичной, чем истории её героинь. Путь от ленинградской коммуналки до всесоюзной славы, любовь к Василию Шукшину, пять браков, непростые отношения с дочерьми и десятки ярких ролей — такой была жизнь народной артистки РСФСР, скончавшейся 7 ноября в возрасте 88 лет. Life.ru собрал интересные детали биографии легендарной актрисы.

От ленинградской коммуналки до ВГИКа

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Её детство прошло в коммунальной квартире неподалёку от Казанского собора. Отец Николай Федосеев во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт, а после возвращения работал на мясокомбинате. Мать Зинаида занималась воспитанием троих детей — Лидии и двух её младших братьев.

Фото © ТАСС /Олег Булдаков

Будущая актриса с ранних лет увлекалась творчеством. Она посещала театральный, танцевальный и хоровой кружки во Дворце пионеров. Но больше всего девочку завораживало кино. По воспоминаниям артистки, после одного из сеансов она даже заглянула за экран, надеясь увидеть там настоящих актёров.

В кино Лидия начала сниматься ещё школьницей. Вместе с подругами она ходила на «Ленфильм», где участвовала в массовках. Первые небольшие роли получила в картинах «Два капитана» и «Максим Перепелица» в 1955 году. А уже в 1959-м сыграла Таню в молодёжной драме «Сверстницы» Василия Ордынского — одной из первых по-настоящему заметных работ в своей карьере.

После школы Федосеева уехала в Москву и поступила во ВГИК. Учёба складывалась непросто: на третьем курсе её отчислили из-за пропусков занятий после рождения ребёнка. Однако девушка сумела восстановиться и продолжила обучение в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Диплом актрисы она получила в 1964 году.

Василий Шукшин: любовь, начавшаяся в поезде

Знакомство с Василием Шукшиным стало главным поворотом в жизни молодой артистки. Впервые они пересеклись ещё во ВГИКе, однако тогда особой симпатии друг к другу не испытывали. Шукшин был старшекурсником и, по воспоминаниям Лидии Николаевны, однажды даже отчитал её за нежелание вступать в комсомол.

По-настоящему они сблизились в 1964 году во время работы над фильмом «Какое оно, море?» режиссёра Эдуарда Бочарова. Актёры вместе ехали на съёмки в Крым. В поезде компания разговорилась, и Лидия неожиданно запела «Калину красную». Шукшин подхватил песню, а затем они проговорили практически всю ночь.

Впоследствии Федосеева-Шукшина вспоминала, что во время одной из остановок Василий принёс ей небольшой букет цветов, который прятал под пиджаком. Этот скромный подарок запомнился ей на всю жизнь.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина с дочерью Марией и внучкой Аней. Фото © ТАСС / Кузьмина Татьяна

К моменту знакомства у обоих уже был опыт семейной жизни. Первым мужем Лидии был актёр Вячеслав Воронин, от которого в 1960 году она родила дочь Анастасию. После расставания родителей девочка осталась с отцом и его родственниками. Отношения между матерью и старшей дочерью на протяжении многих лет оставались сложными.

В середине 1960-х Лидия и Василий создали семью. В 1967 году у них родилась дочь Мария, а в 1968-м — Ольга. При этом супруги, уже ставшие известными артистами, долгое время жили в тесной однокомнатной квартире. Шукшину приходилось искать укромное место для работы над сценариями, а Федосеевой — совмещать заботу о детях со съёмками.

Несмотря на бытовые трудности, именно годы рядом с Василием Макаровичем актриса впоследствии называла определяющими в своей жизни. В воспоминаниях она признавалась, что ради семьи и творчества мужа отказывалась от предложений других режиссёров. Шукшин, в свою очередь, сумел раскрыть в супруге особенный драматический талант.

«Печки-лавочки» и «Калина красная»: роли, которые сделали её легендой

Первой заметной работой Федосеевой в режиссёрском кино Шукшина стал альманах «Странные люди» 1969 года. Там актриса сыграла женщину, воспитывающую ребёнка без мужа. В эпизоде появилась и маленькая Мария Шукшина.

В 1972 году супруги вместе снялись в фильме «Печки-лавочки». Шукшин сыграл алтайского тракториста Ивана Расторгуева, который впервые отправляется с женой на курорт, а Лидия воплотила образ его супруги Нюры. Картина рассказывала о простых людях, их неловкости перед незнакомым миром, семейной близости и стремлении к счастью.

Фото © Кадр из фильма «Печки-лавочки», режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин

Но вершиной их совместного творчества стала «Калина красная». Фильм, снятый в 1973 году и вышедший на экраны в 1974-м, рассказал историю бывшего заключённого Егора Прокудина, который после освобождения пытается начать новую жизнь. Егора сыграл сам Василий Шукшин, а Федосеева — Любу Байкалову, женщину, поверившую в возможность его исправления.

Любопытно, что название картины, по воспоминаниям актрисы, появилось благодаря ей. Когда Шукшин дал супруге прочитать ещё не озаглавленную рукопись, Лидия вспомнила ту самую песню, которую пела в поезде во время их сближения. Она предложила назвать произведение «Калина красная», и режиссёр согласился.

Картина стала одним из крупнейших событий советского кинематографа 1970-х годов. За первый год проката её посмотрели более 60 миллионов зрителей. А для Федосеевой роль Любы Байкаловой навсегда стала главной в творческой биографии.

Последней совместной работой супругов оказалась военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». В ней Шукшин исполнил роль Петра Лопахина, а Лидия сыграла Глашу, заведующую молочной фермой. 2 октября 1974 года Василий Макарович скоропостижно скончался прямо во время съёмок. Ему было всего 45 лет.

После смерти мужа актриса стала носить двойную фамилию — Федосеева-Шукшина.

Не только жена Шукшина: главные роли после 1974 года

Потеряв супруга, Лидия Николаевна не ушла из профессии. Напротив, в последующие годы она доказала, что способна играть самые разные характеры — от трогательных деревенских женщин до властных матерей и комических персонажей.

В 1976 году актриса появилась в фильме Сергея Никоненко «Трын-трава», а затем исполнила роль мадам Грицацуевой в знаменитой телевизионной экранизации «12 стульев» Марка Захарова. Её героиня, ставшая одной из жертв обаяния Остапа Бендера, заметно отличалась от привычных шукшинских персонажей.

В том же году Федосеева-Шукшина снялась у Динары Асановой в драме «Ключ без права передачи», сыграв учительницу химии. Позднее режиссёр приглашала её и в другие картины, включая «Беду», «Жена ушла» и «Никудышную». Сотрудничество с Асановой помогло актрисе выйти за пределы образов, с которыми её прежде связывали зрители.

В 1977 году Федосеева-Шукшина исполнила главную роль в фильме «Позови меня в даль светлую», снятом по сценарию Василия Шукшина. Её героиня Груша Веселова в одиночку воспитывает сына и пытается устроить личную жизнь. Работа стала своеобразным продолжением творческого диалога актрисы с покойным мужем.

Новой вершиной стала мелодрама «Вам и не снилось…» Ильи Фрэза. Лидия Николаевна сыграла Веру — мать подростка Романа, чья любовь к однокласснице Кате вызывает сопротивление взрослых. В отличие от мягкой и понимающей Любы Байкаловой, эта героиня была властной, тревожной и готовой вмешиваться в судьбу сына.

В дальнейшем зрители увидели актрису в исторических и литературных экранизациях. В «Демидовых» она сыграла императрицу Анну Иоанновну, в «Мёртвых душах» Михаила Швейцера — одну из городских дам, а в комедии Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром» — супругу главного героя.

Среди более поздних работ — «Виват, гардемарины!», «Петербургские тайны», «Линия Марты» и другие проекты. Всего фильмография актрисы насчитывает около сотни экранных работ.

В 1976 году Федосеевой-Шукшиной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1984-м — народной артистки РСФСР. В 1998 году её наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Пять браков и непростые отношения с дочерьми

Несмотря на всенародную любовь и профессиональное признание, личная жизнь Федосеевой-Шукшиной часто становилась предметом громких обсуждений.

Всего актриса была замужем пять раз. Первым супругом стал Вячеслав Воронин, вторым — Василий Шукшин. После смерти писателя она вышла замуж за кинооператора Михаила Аграновича, позднее — за польского художника Марека Межеевского.

Последним супругом артистки стал продюсер Бари Алибасов. Они поженились в ноябре 2018 года, когда Лидии Николаевне было уже 80 лет. Союз сопровождался многочисленными публикациями в прессе, а затем имущественным конфликтом из-за квартиры. Брак завершился разводом.

Особенно болезненной темой для актрисы оставались отношения с детьми. Старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку росла отдельно от матери. Мария Шукшина стала известной актрисой и телеведущей, много лет вела программу «Жди меня». Ольга также пробовала себя в кино, но впоследствии посвятила значительную часть жизни другим занятиям, в том числе исследованию творчества отца.

В последние годы семейные разногласия неоднократно становились достоянием общественности. Однако именно Ольга находилась рядом с матерью во время её последней госпитализации.

Память о Шукшине, которую она хранила полвека

При всех поворотах личной жизни именно Василий Шукшин оставался для Лидии Николаевны главной фигурой её судьбы. После смерти писателя она участвовала в подготовке его произведений к публикации, сохраняла рукописи, фотографии и личные вещи мужа. В московской квартире актрисы долгие годы оставался его кабинет.

В 2018 году Федосеева-Шукшина передала музею Василия Шукшина в алтайском селе Сростки семейные фотографии, личные предметы писателя и два платья, в которых снималась в «Печках-лавочках».

Как рассказывал Life.ru в большом материале о судьбе актрисы, её жизнь с Василием Макаровичем не была безоблачной. Творческие разногласия, теснота, постоянная работа и забота о маленьких дочерях требовали немалых сил. Однако именно этот союз подарил советскому кино одни из самых узнаваемых женских образов.

Последние годы жизни актрисы были омрачены проблемами со здоровьем. В июне 2023 года её госпитализировали с инсультом, а позднее обострились заболевания сердца. В октябре 2026 года Федосеева-Шукшина вновь оказалась в больнице, где провела последние недели. 7 ноября стало известно о её смерти.

Лидия Федосеева-Шукшина прожила 88 лет. За это время она успела стать не только одной из самых известных актрис советского кино, но и частью его культурной памяти. Её Люба Байкалова, Нюра Расторгуева и другие героини останутся со зрителями — так же, как останется история большой любви двух людей, создавших «Калину красную».