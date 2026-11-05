Лидия Федосеева-Шукшина: биография актрисы, причина смерти, фильмы, дочери и мужья Оглавление Лидия Федосеева-Шукшина: биография Василий Шукшин и Лидия Федосеева Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Личная жизнь: мужья Болезнь и смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной Фильмы с Лидией Федосеевой-Шукшиной: список Частые вопросы Сколько лет было Лидии Федосеевой-Шукшиной? Сколько детей у Лидии Федосеевой-Шукшиной? В каких фильмах снималась Лидия Федосеева-Шукшина? Сколько раз была замужем? От чего умерла Лидия Федосеева-Шукшина? Где похоронят Лидию Федосееву-Шукшину Лидия Федосеева-Шукшина умерла в 88 лет: биография, причина смерти, главные фильмы от «Калины красной» до «12 стульев», дочери и мужья актрисы. 3589 3589 Лидия Федосеева-Шукшина: биография, фильмы, дети, причины смерти. Обложка © РИА Новости / Петр Чернов

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — актриса, народная артистка РСФСР, звезда ряда советских кинокартин, в числе которых «Печки-лавочки» и «Калина красная», вдова актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина. 25 сентября 2026 года ей исполнилось 88 лет. В октябре 2026 года стало известно, что актриса находится в реанимации, а 2 ноября ей присвоили паллиативный статус. 7 ноября 2026 года о кончине актрисы сообщила её дочь Мария Шукшина. В социальных сетях она обратилась к поклонникам матери с просьбой помолиться о ней.

«Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария.

По данным SHOT, причиной смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. По сообщениям 7 ноября, её похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина: биография

Лидия родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде в семье Николая и Зинаиды Федосеевых. В кино начала сниматься с 1955 года, её дебютом стала роль в ленте «Два капитана». В 1964 году окончила ВГИК — мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Первым мужем Лидии стал актёр Вячеслав Воронин, впоследствии известный по фильмам «Ключи от неба» и «Свадьба в Малиновке». В 1960 году она родила дочь Анастасию, но вскоре пара рассталась. Девочка осталась с отцом и его родителями.

На съёмочной площадке фильма 1964 года «Какое оно, море?» Лидия познакомилась с Василием Шукшиным, за которого в том же году вышла замуж. В 1967 году в семье появилась дочь Мария, в 1968 — Ольга. Василий умер в 1974 году, после его ухода актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина.

Василий Шукшин и Лидия Федосеева

Впервые Лидия и Василий встретились, когда артистка была ещё первокурсницей ВГИКа. Шукшин тогда был старшекурсником (учиться он пришел после армии, отслужив три года на флоте и успев поработать, в том числе директором школы в родном алтайском селе Сростки). В институте между ними вспыхнул конфликт, так что воспоминания друг о друге были не самые приятные. Но в 1964 году на съёмках картины «Какое оно, море?» артисты уже влюбились друг в друга. У обоих за плечами были браки и дети: Лидия побывала замужем за Вячеславом Ворониным и стала мамой дочери Насти, Василий ранее был женат на редакторе Виктории Софроновой, которая родила ему дочь Катю.

В двух своих знаменитых фильмах – «Печки-лавочки» и «Калина красная» — на роль главной героини Василий Макарович выбрал супругу, и дуэт был очень органичен. К слову, название повести «Калина красная», по которой Шукшин снимал фильм, придумала Лидия Николаевна — ей нравилась одноимённая песня. Предполагалось, что герои вместе исполнят её в кино, но для этого было необходимо купить авторские права у композитора Яна Френкеля, а средства на это попросту отсутствовали. Тем не менее, «Калина красная» стала абсолютным лидером проката в стране. На фильм было продано 62 миллиона билетов.

После рождения дочерей Марии и Ольги семья продолжала жить в однокомнатной квартире. Шукшин работал в туалете — клал на колени доску и ставил на неё пишущую машинку. Новое жильё артисты получили незадолго до смерти Василия Макаровича.

Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина с дочерьми Марией и Ольгой. Фото © РИА Новости / А. Ковтун

Шукшин умер в 1974 году на съёмках фильма «Они сражались за Родину» в возрасте 45 лет. Актёр Георгий Бурков, тоже снимавшийся там, вспоминал, что незадолго до смерти Василий Макарович что-то рисовал на пачке сигарет. Когда коллега поинтересовался, что именно, тот ответил: похороны. Бурков отругал друга и забрал у него рисунок. А спустя пару дней, утром 2 октября, заглянув в каюту Шукшина (артисты жили на теплоходе), обнаружил его мёртвым. Приехавшие врачи причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной

13 декабря 1960 года Лидия родила дочь Анастасию от первого мужа Вячеслава Воронина. Вскоре пара рассталась, и девочка воспитывалась сначала у бабушки в Тамбовской области, потом в Киеве, тогда как мама много снималась. Многие вообще долго не знали, что у актрисы есть старший ребёнок.

В юности Анастасия поступала во ВГИК, но провалилась и пошла на театрально-режиссёрский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры. Учёбу не закончила, связывать жизнь с кино не стала. В 1985 году познакомилась с гражданином Анголы Нельсоном Франсишку, сыном чиновника, который тогда учился в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. Через год родила дочь Лауру, вскоре пара официально зарегистрировалась и переехала в Африку.

На свадьбу дочери с иностранцем кинозвезда не пришла, но передала серебряное кольцо и серьги. Анастасия с мужем жили обеспеченно, но из-за обострившейся в Анголе гражданской войны в 1992 году наследница Федосеевой-Шукшиной вернулась на родину, забрав ребёнка — они сбежали из Луанды буквально на последнем эвакуационном самолёте. Нельсон попал в плен, он нём долго ничего не было слышно, но вскоре он передал весточку, что у него появились другие жены и девять детей и стал поддерживать общение с дочерью.

В конце 1997 года прогремел скандал — Анастасию сняли с поезда Кишинёв — Москва и арестовали за перевозку запрещённых веществ. По её словам, она пошла на это из-за нужды. Женщине дали три с половиной года. Федосеева-Шукшина ни разу не навестила дочь и говорила, что та — отрезанный ломоть. В октябре 2000-го осуждённая вышла по амнистии. Её отношения со знаменитой мамой долго были и остаются непростыми. Воронина-Франсишку несколько раз участвовала в ток-шоу, но сейчас тихо живёт с дочерью и 17-летним внуком Мартином в Хургаде и подрабатывает репетитором английского.

Мария Шукшина родилась 27 мая 1967 года. Впервые появилась на экране ещё ребенком — вместе с родителями в фильме «Печки-лавочки», но не сразу решила связать жизнь с кино. Окончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза и некоторое время работала переводчицей, пробовала себя в бизнесе, а затем вернулась к актёрству. Она известна по ролям в сериалах «Две судьбы», «Террористка Иванова», «Брежнев», «Идеальная пара» и других проектах, а также как экс-ведущая программы «Жди меня». в 2008 году она получила звание Заслуженной артистки России.

У Марии четверо детей. Дочь Анна, которая сейчас эпатирует общественность пристрастием к бодибилдингу и спорами за наследство, родилась в 1989 году в браке с сокурсником Артёмом Трегубенко. В 1998 году у Марии и её второго мужа, бизнесмена Алексея Касаткина, родился сын Макар. В 2005 году актриса в неофициальном союзе с юристом Борисом Вишняковым стала матерью близнецов Фомы и Фоки.

Ольга Шукшина родилась 29 июля 1968 года. Как и старшая сестра, впервые появилась на экране в фильме «Печки-лавочки». Сначала поступила в ГИТИС, но потом перешла во ВГИК, который и окончила. Карьеру развивать не стала, несколько лет жила в США, потом вернулась в Россию. Родила от гражданского мужа Абубагира Кабулова сына Василия, жила послушницей в монастырях Ивановской области и Сергиева Посада. После ссоры с матерью из-за жилплощади уезжала в Египет, но сейчас осела в Москве, чтобы ухаживать за пожилой артисткой. Со старшей сестрой они не общаются и будто даже не хотят идти на примирение.

Личная жизнь: мужья

Первым супругом Лидии Федосеевой-Шукшиной был актёр Вячеслав Воронин, они расстались в начале 60-х. В 1964 году актриса вышла замуж за Василия Шукшина, пара прожила вместе 10 лет, до смерти актёра в 1974 году. Третьим мужем Лидии стал оператор и режиссёр Михаил Агранович, они расписались в 1975 году, четвёртым — польский художник Марек Межеевский. Пятым — эпатажный продюсер Бари Алибасов. Они были в браке с 2018 по 2021 годы. Развод сопровождался скандалом: по показаниям Бари Каримовича, Лидия Николаевна подарила ему квартиру за 10 млн рублей в таунхаусах троицкого посёлка Первомайское. Он оформил недвижимость на водителя, но из-за границы как раз вернулась Ольга Шукшина. При поддержке дочери пожилая актриса опомнилась и подала на Алибасова в суд. В итоге жилплощадь вернулась Лидии Николаевне.

За кем была замужем Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС/ Алексей Щукин

Болезнь и смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной

Последние годы жизни у актрисы были проблемы со здоровьем. В июне 2023 года её госпитализировали с инсультом. Позднее обострились заболевания сердца. В октябре 2026 года Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице, где провела последние недели жизни.

2 ноября 2026 года внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна рассказала о состоянии актрисы. По её словам, знаменитость с трудом узнает близких и остается в реанимации. Наследница артистки призналась, что до сих пор не навещала бабушку из-за конфликта с тётей, Ольгой Шукшиной.

«Сейчас нет возможности её навещать. Бабушка не понимает, кто это. Я могу пробиться только через Ольгу Васильевну, но мы с ней не общаемся. Сложные отношения из-за квартиры», — объяснила она.

Внучка также заявила, что у артистки возникли серьезные осложнения на фоне хронических заболеваний. По её словам, врачи присвоили Лидии Николаевне паллиативный статус.

«Это последствия диабета. Своевременно не скорректировали лечение. Началась почечная недостаточность. Её пришлось ввести в медикаментозную кому. Паллиативный статус — это страшно. Качество жизни уже нельзя улучшить», — добавила Анна.

Известно, что ранее отношения бабушки и внучки были натянутыми из-за того, что Анна продала питерскую квартиру Лидии Николаевны, но с тех пор они помирились.

Фильмы с Лидией Федосеевой-Шукшиной: список

«Сверстницы» (1959) — Таня. Зарисовка жизни трёх подруг в 1950-х. В эпизодической роли — начинающий Владимир Высоцкий.

(1959) — Таня. Зарисовка жизни трёх подруг в 1950-х. В эпизодической роли — начинающий Владимир Высоцкий. «Какое оно, море?» (1964) — мама Саши. Повесть о взрослении, на съёмках которой Лидия Федосеева и Василий Шукшин влюбились друг в друга.

(1964) — мама Саши. Повесть о взрослении, на съёмках которой Лидия Федосеева и Василий Шукшин влюбились друг в друга. «Странные люди» (1969) — актриса сыграла свою тёзку Лидию Николаевну. Три новеллы о деревенских «чудиках» по рассказам Шукшина.

(1969) — актриса сыграла свою тёзку Лидию Николаевну. Три новеллы о деревенских «чудиках» по рассказам Шукшина. «Печки-лавочки» (1972) — Нюра. Киноповесть, которую Шукшин считал своей лучшей работой. Семейная пара из алтайской деревни едет «на юга», и всё это сопровождается весёлыми и грустными, обычными и нестандартными ситуациями, встречами и прощаниями.

(1972) — Нюра. Киноповесть, которую Шукшин считал своей лучшей работой. Семейная пара из алтайской деревни едет «на юга», и всё это сопровождается весёлыми и грустными, обычными и нестандартными ситуациями, встречами и прощаниями. «Калина красная» (1973) — Люба. Вор по кличке Горе выходит на свободу и едет к той, которая писала ему письма. Житейская драма об искуплении.

(1973) — Люба. Вор по кличке Горе выходит на свободу и едет к той, которая писала ему письма. Житейская драма об искуплении. «Они сражались за Родину» (1975) — молочница Глаша. Щемящая военная драма по роману Шолохова и последняя роль Шукшина.

(1975) — молочница Глаша. Щемящая военная драма по роману Шолохова и последняя роль Шукшина. «12 стульев» (1976) — мадам Грицацуева. Классика — «знойная женщина, мечта поэта».

(1976) — мадам Грицацуева. Классика — «знойная женщина, мечта поэта». «Ключ без права передачи» (1976) — учитель химии Эмма Павловна. Школьная драма Динары Асановой с Еленой Прокловой в главной роли, где многое — не то, что кажется на первый взгляд.

(1976) — учитель химии Эмма Павловна. Школьная драма Динары Асановой с Еленой Прокловой в главной роли, где многое — не то, что кажется на первый взгляд. «Позови меня в даль светлую» (1977) — Груша. История обычной женщины, ищущей счастья, по сценарию Шукшина. Главные мужские роли у Станислава Любшина и Михаила Ульянова.

(1977) — Груша. История обычной женщины, ищущей счастья, по сценарию Шукшина. Главные мужские роли у Станислава Любшина и Михаила Ульянова. «Вам и не снилось...» (1980) — Вера, мама Романа. Тиран в юбке или несчастная женщина? Сделайте вывод сами, пересмотрев эту драму о первой любви.

(1980) — Вера, мама Романа. Тиран в юбке или несчастная женщина? Сделайте вывод сами, пересмотрев эту драму о первой любви. «Шофёр на один рейс» (1981) — Софья Макаровна. Комедия о путешествии из Крыма в Москву — туда и обратно.

(1981) — Софья Макаровна. Комедия о путешествии из Крыма в Москву — туда и обратно. «Демидовы» (1983) — императрица Анна Иоанновна. Историческая сага о династии промышленников. В других ролях Евгений Евстигнеев, Александр Лазарев, Леонид Куравлёв, Михаил Козаков, Людмила Чурсина.

(1983) — императрица Анна Иоанновна. Историческая сага о династии промышленников. В других ролях Евгений Евстигнеев, Александр Лазарев, Леонид Куравлёв, Михаил Козаков, Людмила Чурсина. «По главной улице с оркестром» (1986) — Лидия, жена главного героя. Трагикомедия о кризисе среднего возраста с Игорем Костолевским, Сергеем Жигуновым, Валентином Гафтом и Светланой Немоляевой.

(1986) — Лидия, жена главного героя. Трагикомедия о кризисе среднего возраста с Игорем Костолевским, Сергеем Жигуновым, Валентином Гафтом и Светланой Немоляевой. «Петербургские тайны» (1994-1998) — генеральша Амалия фон Шпильце. Интриги и семейные истории на фоне Петербурга середины XIX века.

(1994-1998) — генеральша Амалия фон Шпильце. Интриги и семейные истории на фоне Петербурга середины XIX века. «Террористка Иванова» (2009) — судья Алевтина Петровна. Криминальная драма, где мать и дочь — Мария и Лидия Николаевна — снялись вместе.

Лидия Федосеева в кинофильме «Сверстницы» 1959 года. Фото © РИА Новости

Частые вопросы

Сколько лет было Лидии Федосеевой-Шукшиной?

88 лет. Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года.

Сколько детей у Лидии Федосеевой-Шукшиной?

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери: Анастасия Воронина-Франсишку (от актёра Вячеслава Воронина), Мария и Ольга Шукшины (от Василия Шукшина).

В каких фильмах снималась Лидия Федосеева-Шукшина?

Лидия Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах, но самыми известными считаются роли в картинах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», а также работа в ленте «Вам и не снилось...».

Сколько раз была замужем?

Официально Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз: за актёром Вячеславом Ворониным, режиссёром и писателем Василием Шукшиным, оператором Михаилом Аграновичем, польским художником Мареком Межеевским и продюсером Бари Алибасовым.

От чего умерла Лидия Федосеева-Шукшина?

14 октября 2026 года стало известно, что Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве из-за сердечной недостаточности и последствий диабета, она находится в реанимации и дышит через ИВЛ. По словам внучки Лидии Николаевны Анны, актрисе присвоили паллиативный статус. Ранее, в 2023 году, она перенесла инсульт. Причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность.

Где похоронят Лидию Федосееву-Шукшину

Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

Авторы Екатерина Субботина