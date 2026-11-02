Состояние 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной по-прежнему оценивается как тяжёлое. Звезда фильмов «Калина красная» и «Печки-лавочки» остаётся в реанимации из-за проблем с сердцем, а её дыхание поддерживается аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Об этом ТАСС сообщили в семье актрисы.

«Состояние остаётся тяжёлым. Продолжается искусственная вентиляция лёгких. Планируется ряд обследований в динамике и консультаций профильных специалистов», — рассказала собеседница агентства.

Таким образом, врачи продолжают наблюдать за состоянием артистки и планируют дополнительные обследования с участием профильных специалистов. О сроках возможного перевода Федосеевой-Шукшиной из реанимации родственники не сообщают.

Актрису госпитализировали в середине октября после ухудшения самочувствия, связанного с сердцем. С тех пор она находится под наблюдением медиков. В конце месяца появлялись сообщения о некотором улучшении её состояния, однако необходимость искусственной вентиляции лёгких сохраняется.

При этом семья уже неоднократно сталкивалась с тревожными публикациями о здоровье знаменитости. Как писал Life.ru, 22 октября дочь артистки Ольга Шукшина опровергла сообщения о медикаментозной коме матери. Она подчеркнула, что Лидия Николаевна находится в сознании, хотя и очень ослаблена. Родственники призывали не распространять неподтверждённые сведения.

Ещё одну волну обсуждений вызвала появившаяся 29 октября информация о присвоении Федосеевой-Шукшиной паллиативного статуса. Тогда Life.ru сообщал, что эти сведения распространил Mash. При этом адвокат и близкая подруга артистки Юлия Вербицкая-Линник говорила, что после резкого ухудшения врачам удалось стабилизировать её состояние. Официального подтверждения паллиативного статуса от семьи не поступало.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. За свою карьеру она сыграла десятки ролей, а особую известность получила благодаря картинам «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Сверстницы». В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.