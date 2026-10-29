Сердце, лёгкие и почки не справляются: Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, по данным СМИ, присвоили паллиативный статус из-за тяжёлых заболеваний, которые уже невозможно полностью вылечить. 88-летняя актриса остаётся в реанимации, а главной задачей медиков теперь называют облегчение её состояния и обеспечение постоянного ухода.

Как сообщает Telegram-канал Mash, организм артистки сильно истощён на фоне многолетних проблем с сердцем и сосудами. В 2019 году она перенесла инфаркт, а спустя четыре года — инсульт. Сейчас, по информации источника, состояние Федосеевой-Шукшиной продолжает ухудшаться.

Паллиативная помощь предполагает прежде всего облегчение боли и других тяжёлых симптомов, а также обеспечение максимально возможного комфорта пациента. При этом такой статус сам по себе не означает прекращения всей медицинской помощи.

В больнице актриса находится с середины октября. После госпитализации её поместили в отделение реанимации, позднее появились сообщения о подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По сведениям Mash, состояние артистки осложнили сердечная недостаточность и тяжёлая пневмония, на фоне которых возникли нарушения работы почек.

При этом родственники ранее опровергали некоторые сообщения о тяжести состояния Федосеевой-Шукшиной. В частности, дочь актрисы Ольга Шукшина отрицала информацию о медикаментозной коме, подчёркивая, что мать находится в сознании.

Накануне, 28 октября, подруга и адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник сообщила о стабилизации её состояния. По словам женщины, критический период миновал, а врачи даже рассматривали возможность перевода артистки в обычную палату. Близкие надеялись, что она сможет вернуться домой.