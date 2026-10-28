Актрису Федосееву-Шукшину могут перевести из реанимации в обычную палату

Врачи рассматривают возможность перевода актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной из реанимации в обычную палату, сообщила её подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По её словам, состояние артистки стабилизировалось, однако медики пока осторожно подходят к такому решению.

«Конечно, критическая ситуация миновала, но состояние остаётся среднетяжёлым», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Актриса уже хочет вернуться домой, в привычную обстановку. Подруга связала улучшение её самочувствия с помощью врачей и заботой дочери Ольги. Близкие надеются, что звезда перенесёт кризис без последствий.

Напомним, Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за ухудшения работы сердца. Родные вызвали скорую, после чего артистку поместили в реанимацию. Позже её дочь Ольга Шукшина подтвердила постепенное улучшение состояния матери.