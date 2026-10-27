В состоянии 88-летней Федосеевой-Шукшиной наметились улучшения

В состоянии 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной наметилась положительная динамика. Народная артистка РСФСР продолжает лечение в больнице, однако её самочувствие постепенно улучшается. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Вчера были улучшения, постепенно становится лучше», — рассказала она.

Федосеева-Шукшина попала в больницу в середине октября из-за проблем с сердцем. С тех пор врачи продолжают наблюдать за артисткой, а близкие регулярно сообщают о её самочувствии. Кроме того, в Сети появлялась противоречивая информация, что артистка находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Накануне, 26 октября, Life.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в ясном сознании, но по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции лёгких. По данным источника телеканала, врачи отменили препараты, которые ранее использовали для поддержания артериального давления. Несмотря на положительную динамику, состояние артистки тогда продолжали оценивать как стабильно тяжёлое.