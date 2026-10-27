В состоянии 88-летней Федосеевой-Шукшиной наметились улучшения
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила об улучшении состояния актрисы
Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков
В состоянии 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной наметилась положительная динамика. Народная артистка РСФСР продолжает лечение в больнице, однако её самочувствие постепенно улучшается. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.
«Вчера были улучшения, постепенно становится лучше», — рассказала она.
Федосеева-Шукшина попала в больницу в середине октября из-за проблем с сердцем. С тех пор врачи продолжают наблюдать за артисткой, а близкие регулярно сообщают о её самочувствии. Кроме того, в Сети появлялась противоречивая информация, что артистка находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Накануне, 26 октября, Life.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в ясном сознании, но по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции лёгких. По данным источника телеканала, врачи отменили препараты, которые ранее использовали для поддержания артериального давления. Несмотря на положительную динамику, состояние артистки тогда продолжали оценивать как стабильно тяжёлое.
Больше новостей из жизни знаменитостей — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.