Федосеевой-Шукшиной стало немного лучше, но она остаётся на ИВЛ

Состояние 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной немного улучшилось после тяжёлого ухудшения здоровья. По данным источника «Рен ТВ», актриса находится в ясном сознании, однако по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции лёгких.

Несмотря на положительную динамику, состояние звезды фильма «Калина красная» оценивается как стабильно тяжёлое. При этом, как утверждает собеседник телеканала, врачи уже отменили препараты для поддержания артериального давления, которые применяют при критическом состоянии пациентов.

Ранее сообщалось, что артистку ввели в медикаментозный сон. Однако дочь актрисы Ольга Шукшина опровергала информацию о коме, подчёркивая, что мать находится в сознании и может общаться с близкими.

Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в середине октября из-за проблем с сердцем. Перед поступлением в больницу её беспокоили усиливающаяся одышка и отёки. По имеющимся сообщениям, ухудшение самочувствия было связано с хроническими заболеваниями.

24 октября Ольга Шукшина рассказывала, что навещала мать в больнице. По её словам, состояние артистки оставалось стабильным.