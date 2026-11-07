Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. Звезда «Калины красной» и «Печек-лавочек» провела последние недели жизни в больнице, куда попала из-за серьёзных проблем с сердцем. По информации SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

О кончине актрисы также сообщила её дочь Мария Шукшина. В социальных сетях она обратилась к поклонникам матери с просьбой помолиться о ней.

«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария.

Состояние Лидии Николаевны резко ухудшилось в начале октября. У неё появилась сильная одышка, артистке становилось всё труднее передвигаться по квартире. Однако обращаться за медицинской помощью она не спешила. В середине месяца Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских больниц, где поместили в реанимацию.

Последние годы актриса боролась с серьёзными заболеваниями. В июне 2023 года она перенесла инсульт. В октябре 2025-го врачи провели ей стентирование коронарных сосудов, восстановив кровоснабжение сердца. После операции артистку выписали домой, однако улучшение оказалось непродолжительным.

Уже в феврале 2026 года Федосеева-Шукшина вновь жаловалась на боли в груди и затруднённое дыхание. Врачи диагностировали сердечную недостаточность. В октябре состояние знаменитости осложнилось настолько, что ей потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

В начале ноября родственники сообщали, что Лидия Николаевна остаётся в тяжёлом, но относительно стабильном состоянии. Дочь Ольга находилась рядом с матерью, а врачи продолжали лечение. Однако спасти артистку не удалось.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино она дебютировала ещё в середине 1950-х, а в 1964 году окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. За долгую карьеру актриса снялась более чем в сотне фильмов. Зрители помнят её по картинам «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Мёртвые души», «Вам и не снилось…» и многим другим.

Особое место в её жизни занимал Василий Шукшин. С будущим супругом Лидия Николаевна сблизилась во время съёмок картины «Какое оно, море?» в 1964 году. Впоследствии они вместе работали над фильмами, ставшими классикой советского кинематографа. В «Калине красной» Федосеева-Шукшина сыграла Любу Байкалову — женщину, подарившую надежду на новую жизнь бывшему заключённому Егору Прокудину.

За кадром их история была не менее драматичной. Как рассказывал Life.ru в большом материале о жизни актрисы, именно Лидии Николаевне принадлежала идея названия «Калина красная». Ей нравилась одноимённая песня, и она предложила использовать эти слова для будущего фильма. Картина стала настоящим событием: в кинотеатрах на неё продали около 62 миллионов билетов. При этом в обычной жизни знаменитая семья долгое время ютилась в однокомнатной квартире с двумя маленькими дочерьми. Шукшину приходилось работать над сценариями даже в ванной комнате, приспосабливая доску под пишущую машинку.

Смерть Василия Шукшина в октябре 1974 года стала для актрисы тяжёлым ударом. Режиссёр и писатель скончался в возрасте всего 45 лет на съёмках фильма «Они сражались за Родину». После его ухода Лидия Николаевна взяла двойную фамилию, под которой и вошла в историю отечественного кино. Она продолжала сниматься, участвовала в театральных постановках и много лет занималась сохранением творческого наследия супруга.

Личная жизнь актрисы нередко оказывалась в центре общественного внимания. Она пять раз выходила замуж. Помимо Василия Шукшина, её супругами были актёр Вячеслав Воронин, кинооператор Михаил Агранович, художник Марек Межеевский и продюсер Бари Алибасов. У артистки остались три дочери — Анастасия Воронина-Франсишку, Мария и Ольга Шукшины, а также внуки и правнуки.

Ещё недавно близкие надеялись на улучшение состояния Лидии Николаевны. 28 октября Life.ru сообщал, что врачи рассматривают возможность перевода актрисы из реанимации в обычную палату. Её подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник тогда рассказывала, что критический период миновал, хотя здоровье артистки по-прежнему вызывало опасения. Сама Федосеева-Шукшина, по словам близких, хотела вернуться домой. Однако уже 4 ноября семья сообщила, что она продолжает находиться в реанимации на аппарате ИВЛ. Последние дни рядом с актрисой находилась дочь Ольга.

Лидия Федосеева-Шукшина оставила после себя десятки запоминающихся экранных образов и целую эпоху отечественного кинематографа. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, а её работы в фильмах Василия Шукшина навсегда вошли в золотой фонд советского кино.