Состояние 88-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной по-прежнему оценивается как тяжёлое, хотя и относительно стабильное. Актриса находится в реанимации из-за проблем с сердцем и продолжает дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом ТАСС сообщили в семье артистки.

«Состояние тяжёлое. Относительно стабильное. Дыхание через трубку аппарата искусственной вентиляции лёгких. Продолжается комплекс необходимых лечебных мероприятий», — рассказала собеседница агентства.

По словам родственников, врачи продолжают необходимое лечение. Несмотря на тяжесть состояния, резких изменений в самочувствии артистки в последнем сообщении не отмечается.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1984 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР.

Ранее Life.ru сообщал о тяжёлом состоянии Федосеевой-Шукшиной в реанимации. 2 ноября родственники рассказали, что актриса продолжает находиться на искусственной вентиляции лёгких. Федосееву-Шукшину госпитализировали в середине октября после ухудшения состояния, связанного с сердцем.