Оперный певец Натан Вейл попал в реанимацию после ДТП

Известный британский оперный певец Натан Вейл оказался в реанимации после столкновения с автомобилем в Лондоне. Тенор получил тяжёлые переломы обеих ног, руки, ключицы и рёбер. Врачи были вынуждены ввести музыканта в медикаментозную кому, чтобы облегчить боль и провести необходимые операции. Об этом сообщает Need To Know.

Авария произошла 18 октября, когда солист Английской национальной оперы ехал на велосипеде в церковь Темпл, где должен был выступить. По информации близких артиста, его сбил автомобиль, двигавшийся на высокой скорости. С места происшествия пострадавшего экстренно доставили в больницу вертолётом.

Вейл остаётся под круглосуточным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Хирурги продолжают заниматься его многочисленными переломами. При этом прогноз относительно травм головы медики оценивают положительно.

Из-за аварии музыкант на неопределённое время лишился возможности выступать. Чтобы поддержать его близких, друзья организовали сбор пожертвований. Помощь необходима супруге певца Нон и их маленькой дочери, поскольку продолжительное лечение и реабилитация оставят семью без значительной части привычного дохода.

На платформе GoFundMe уже удалось собрать более 48 тысяч фунтов стерлингов при заявленной цели в 55 тысяч. Организаторы сбора поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что впереди у певца долгий путь восстановления.

Натан Вейл получил образование в Королевском колледже музыки и Международной оперной школе имени Бенджамина Бриттена. В 2006 году он победил на престижном конкурсе London Handel Singing Competition, завоевав одновременно главный приз и приз зрительских симпатий. За годы карьеры тенор выступал на ведущих оперных площадках, включая московский Большой театр, Английскую национальную оперу и Глайндборнский фестиваль.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом происшествии с солистом Мариинского театра Иваном Бородулиным. 12 октября артист сорвался с высоты во время репетиции оперы «Сон в летнюю ночь». Он получил открытый перелом руки и сотрясение мозга, после чего оказался в больнице. Операцию пришлось отложить из-за осложнений. По предварительным оценкам, восстановление займёт не менее двух с половиной месяцев, а часть зарубежных контрактов певца оказалась под угрозой из-за запрета врачей на авиаперелёты.