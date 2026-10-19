Упавшему с высоты солисту Мариинки Бородулину предстоит операция

Приглашённому солисту Мариинского театра Ивану Бородулину предстоит операция после падения с шестиметровой высоты во время репетиции. Артист находится в больнице, а причиной происшествия, по версии театра, стало нарушение правил безопасности со стороны подрядчика, отвечавшего за выполнение акробатических элементов.

Несчастный случай произошёл 12 октября при подготовке оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь» в постановке Клаудии Шолти. Бородулин, исполняющий партию Оберона, сорвался вниз во время выполнения сценического трюка. Как пояснили в пресс-службе Мариинского театра, техническое сопровождение подобных номеров обеспечивает сторонняя организация.

«В данный момент певец проходит стационарное лечение, запланировано хирургическое вмешательство», — сообщили представители театра в ответ на запрос ТАСС.

При этом сам Бородулин ранее рассказывал, что упал с семиметровой высоты из-за не сработавшей страховки. В результате он получил открытый перелом лучевой кости со смещением в локтевом суставе и сотрясение мозга. По словам певца, операцию пришлось отложить из-за осложнений, возникших после травмы.

За техническое обеспечение подъёма артистов и акробатов отвечает учреждение культуры «Русский центр циркового искусства». В Мариинском театре уточнили, что сотрудничают с этой организацией с 2011 года, когда состоялась премьера постановки «Сон в летнюю ночь».

Руководство театра заверило, что оказывает пострадавшему необходимую помощь и поддерживает с ним постоянную связь. Обстоятельства падения сейчас выясняют компетентные органы.

По словам самого артиста, восстановление может занять не менее двух с половиной месяцев. Из-за полученных травм под угрозой оказались его рабочие контракты, поскольку врачи временно запретили ему авиаперелёты.

Бородулин дебютировал в Мариинском театре в июле 2023 года именно в партии Оберона. Он также исполняет партии в операх «Демон», «Снегурочка», «Садко» и «Тоска». Контратенор является лауреатом нескольких международных вокальных конкурсов, включая конкурс Елены Образцовой и конкурс имени Михаила Глинки.

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