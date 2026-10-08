Упала, но не замолчала: Селин Дион удивила публику на концерте в Париже — видео

Канадская певица Селин Дион упала прямо во время выступления в Париже, но сумела быстро подняться и продолжила петь, не прерывая номер. Инцидент произошёл 7 октября на сцене Plenitude Arena во время исполнения композиции Dans un autre monde. Момент падения попал на видео.

Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже и продолжила петь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ garyfrancq

58-летняя артистка потеряла равновесие во время танцевального движения и оказалась на полу. Предположительно, причиной стали брюки, которые могли зацепиться за каблук.

Певица практически сразу встала на ноги и показала зрителям большой палец, давая понять, что с ней всё в порядке. После этого она спокойно продолжила выступление. Судя по опубликованным кадрам, помощь артистке не потребовалась.

Однако падение оказалось не единственной неожиданностью вечера. Во время исполнения хита Pour que tu m’aimes encore Дион на несколько мгновений забыла слова. Поклонники тут же подхватили песню и помогли ей закончить композицию. Певица поблагодарила зал за поддержку.

Это был уже 11-й концерт Дион в рамках её возвращения на большую сцену. Несколько лет артистка борется с редким неврологическим заболеванием — синдромом мышечной скованности, который вызывает болезненные спазмы и затрудняет движения. О своём диагнозе она публично рассказала в 2022 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что на первом за шесть лет полноценном концерте Селин Дион не смогла сдержать слёз перед 30 тысячами поклонников. Выступление состоялось 12 сентября и стало началом серии из 26 шоу, которая продлится до мая 2027 года. После возвращения певицы продюсер Иосиф Пригожин сравнил её с птицей Феникс и выступил в защиту артистки от критики. В беседе с Life.ru он признался, что восхищается её решением вновь выйти к публике, несмотря на тяжёлую болезнь.