«Она как птица Феникс»: Пригожин осадил хейтеров Селин Дион после возвращения на сцену

Возвращение Селин Дион к полноценным концертам после многолетней борьбы с тяжёлым неврологическим заболеванием заслуживает не критики, а восхищения. Певица проявила огромное мужество, вновь выйдя на сцену, заявил Life.ru продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, для настоящего артиста сцена зачастую становится важнейшей частью жизни, поэтому желание Дион продолжать выступать абсолютно естественно.

«То, что Селин Дион смогла найти в себе силы выйти на сцену, говорит скорее о её мужестве и о нежелании покидать профессию. А люди, которые её любят, пришли и поддержали её — это здорово», — сказал Пригожин.

Продюсер отдельно ответил тем, кто после возвращения певицы начал критиковать её выступления и состояние.

«Я вообще не понимаю хейт, который происходит во многих местах. Знаете, пишут в их сторону разные гадости, но это недалёкие люди, на них не нужно обращать внимания. Я считаю, что пока у человека есть желание выходить на сцену, а у людей — платить за это деньги и получать удовольствие, этим надо заниматься», — подчеркнул собеседник Life.ru.

По мнению Пригожина, возраст или проблемы со здоровьем сами по себе не должны становиться поводом отправлять артиста «на пенсию», если он хочет и способен продолжать работать.

«Нельзя людей в любом возрасте отправлять на пенсию, если сам человек того не хочет. Поэтому я восхищаюсь Селин Дион, она как птица Феникс», — заявил продюсер.

Он также напомнил о тяжёлых испытаниях, через которые прошла певица. В 2016 году Дион потеряла мужа и многолетнего менеджера Рене Анжелила, а спустя несколько лет была вынуждена прервать концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности.

«Я ею восхищаюсь, посылаю ей всевозможные энергетические флюиды, желаю здоровья, счастья и любви преданной аудитории. Я абсолютно уверен: всё, что она сделала, она сделала правильно. Она достойна носить это великое звание артиста. Я рад, что она поёт и выходит на сцену», — заключил Пригожин.

Ранее Life.ru рассказывал, как Селин Дион расплакалась перед тысячами поклонников на первом полноценном концерте за шесть лет. Возвращение певицы стало началом большой серии выступлений, которая продлится до мая 2027 года. Последний полноценный концерт Дион до этого состоялся в 2020 году в рамках тура Courage Tour. Продолжить выступления артистке помешали проблемы со здоровьем. В 2022 году у неё диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности. Болезнь затронула голосовые связки и осложнила ходьбу. Заболевание может сопровождаться мышечными спазмами — очень болезненными. Полностью излечивающей терапии не существует.