«Я обещала вернуться»: Селин Дион расплакалась перед тысячами фанатов в Париже

Селин Дион дала в Париже первый полноценный концерт за шесть лет и расплакалась уже во время первого номера перед примерно 30 тысячами зрителей. Как пишет The Guardian, 58-летняя певица вернулась к большим шоу после длительного перерыва, связанного с проблемами со здоровьем.

Селин Дион дала концерт после шестилетнего перерыва. Видео © Х / Lilly from Kent

Концерт прошёл на La Plenitude Arena и начался с хита On ne change pas. Дион призналась публике, что обещала себе не плакать, однако сдержать эмоции не смогла.

«Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. Вот я пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите», — сказала она залу.

Звезда напомнила, что дала обещание вернуться на сцену, и подчеркнула, что теперь снова поёт вживую — и для публики, и для самой себя. За вечер певица сменила несколько образов, среди которых были наряды Dior, Alaïa, Tom Ford и Schiaparelli.

Последний полноценный концерт Дион до этого состоялся в 2020 году в рамках тура Courage Tour. Продолжить выступления артистке помешали проблемы со здоровьем. В 2022 году у неё диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности.

Болезнь затронула голосовые связки и осложнила ходьбу. Заболевание может сопровождаться мышечными спазмами и скованностью движений. Полностью излечивающей терапии не существует, однако лечение позволяет контролировать проявления недуга. Несмотря на это, в 2024 году певица выступила на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Возвращение в Париже стало началом серии концертов Дион. Всего у артистки запланировано 26 выступлений до 29 мая 2027 года.

Недавно певица Селин Дион впервые за два года появилась на публике. Артистку заметили в Париже, где она вышла к поклонникам возле отеля. Исполнительница предстала перед фанатами в стильном образе и позировала для них. Собравшиеся встретили её с восторгом и приветствовали возвращение звезды.