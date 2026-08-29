Неизлечимо больная Селин Дион впервые за два года появилась на публике в Париже
Селин Дион. Обложка © ТАСС / АР / Evan Agostini
Певица Селин Дион впервые за два года вышла в свет — её заметили в Париже. Фанаты встретили 58-летнюю артистку у отеля, она позировала в стильном образе.
В марте Дион объявила о возвращении на сцену. Изначально она планировала 10 концертов, но из-за ажиотажа добавила ещё 16 — теперь тур продлится до мая 2027 года.
Три года назад певица отменила гастроли из-за редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. В 2024 году она уже выступала на модном показе и на Олимпиаде в Париже.
Сейчас Дион активно готовится: три тренировки по пилатесу и два занятия балетом в неделю. Сама она называет возвращение «лучшим подарком в жизни».
Напомним, в 2022 году Селин Дион из-за болезни отменила восемь концертов, запланированных на лето 2023-го. Сестра певицы Клодетт сообщила, что её состояние не облегчают даже лекарства. При этом Дион опубликовала обращение к фанатам и призналась, что скучает по ним, отметив, что ей бы очень хотелось снять фильм о своём недуге. Таким образом певица хочет помочь другим людям с этой болезнью. В феврале Дион впервые после паузы появилась на публике на церемонии вручения "Грэмми".
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