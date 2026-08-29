Неизлечимо больная Селин Дион впервые за два года появилась на публике в Париже

Певица Селин Дион впервые за два года вышла в свет — её заметили в Париже. Фанаты встретили 58-летнюю артистку у отеля, она позировала в стильном образе.

В марте Дион объявила о возвращении на сцену. Изначально она планировала 10 концертов, но из-за ажиотажа добавила ещё 16 — теперь тур продлится до мая 2027 года.

Три года назад певица отменила гастроли из-за редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. В 2024 году она уже выступала на модном показе и на Олимпиаде в Париже.

Сейчас Дион активно готовится: три тренировки по пилатесу и два занятия балетом в неделю. Сама она называет возвращение «лучшим подарком в жизни».