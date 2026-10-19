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Опубликовано 19 октября, 16:25

«Слава богу, жив остался»: Солист Мариинки рухнул с высоты семь метров на репетиции

Солист Мариинки Иван Бородулин упал с высоты семь метров на репетиции

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Солист Мариинского театра Иван Бородулин получил серьёзные травмы, сорвавшись с семиметровой высоты во время репетиции. По словам артиста, страховка не сработала, из-за чего он рухнул вниз. Теперь певец готовится к операции и рискует надолго остаться без выступлений.

«У меня открытый перелом лучевой кости со смещением в локтевом суставе, а также сотрясение мозга. Слава богу, что жив остался»,рассказал Бородулин РИА «Новости».

Уже неделю артист находится в больнице с открытым переломом. Операцию пришлось отложить из-за возникших осложнений: по словам певца, после обследования у него появились образования с жидкостью в области суставов, которые требовали лечения. Хирургическое вмешательство запланировано на 20 октября.

Восстановление, по предварительным прогнозам, займёт не менее двух с половиной месяцев. Однако вернуться к привычному рабочему графику Бородулин сможет ещё не скоро. Врачи запретили ему авиаперелёты до апреля 2027 года из-за риска тромбоза, поэтому часть контрактов уже сорвалась.

При этом один из театров Карелии согласился сохранить сотрудничество с певцом и даже предложил организовать выступление сидя. Сам Бородулин надеется спеть уже в декабре, если позволит здоровье, хотя полноценное возвращение на сцену пока прогнозирует лишь на март.

Обстоятельства происшествия выясняют Мариинский театр и Следственный комитет, сообщил артист. Ранее его коллеги рассказали, что несчастный случай произошёл во время репетиции оперы «Сон в летнюю ночь», когда оборвались страховочные стропы.

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Ранее Life.ru рассказывал о падении Михаила Боярского в петербургском театре имени Ленсовета. Тогда актёр получил травмы, из-за которых ему временно запретили выходить на сцену. Позднее театр объявил о возвращении артиста к выступлениям. Ещё один инцидент произошёл в Большом театре, где премьер балетной труппы Михаил Лобухин упал во время спектакля «Иван Грозный». Представление пришлось прервать, а пострадавшего танцовщика заменил коллега.

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Милена Скрипальщикова
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