Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный»

Премьер Большого театра Михаил Лобухин упал и получил травму во время исполнения роли в балете «Иван Грозный». Заслуженный артист России был вынужден прекратить выступление. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Видео © Telegram / SHOT

Зрители передали, что после инцидента в театре объявили антракт. На время выступления вместо Лобухина на сцену вышел другой танцор. Насколько серьёзную травму получил премьер балетной труппы, пока неизвестно.

