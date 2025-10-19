Сектор Газа
19 октября, 18:40

Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный»

Премьер Большого театра Михаил Лобухин упал и получил травму во время исполнения роли в балете «Иван Грозный». Заслуженный артист России был вынужден прекратить выступление. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Лобухин получил травму во время балета «Иван Грозный». Видео © Telegram / SHOT

Зрители передали, что после инцидента в театре объявили антракт. На время выступления вместо Лобухина на сцену вышел другой танцор. Насколько серьёзную травму получил премьер балетной труппы, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал о том, как защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за серьёзной травмы. Срджан Бабич порвал крестообразную связку в матче с «Ростовом». Он неудачно приземлился в начале первого тайма и не смог продолжить игру. Бабича вынесли с поля на носилках.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
