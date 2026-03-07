Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» попал в серьёзную аварию во время первого сегмента квалификации стартового этапа сезона — Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.

Квалификация к воскресной гонке состоялась в субботу. За 7 минут 50 секунд до завершения первого сегмента Ферстаппена развернуло на трассе, его болид вылетел в гравийную зону и с силой ударился о защитный борт. Заезд был немедленно приостановлен красными флагами, повреждённый болид нидерландца эвакуировали с трассы. Покидая место аварии, Ферстаппен держался за руку, что вызвало беспокойство за его состояние перед воскресной гонкой.

Макс Ферстаппен — один из самых титулованных гонщиков современности. Он дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году в возрасте 17 лет, став самым молодым пилотом в истории чемпионата. Уже в следующем году, выступая за «Ред Булл», он выиграл Гран-при Испании, став самым молодым победителем этапа. Ферстаппен — четырёхкратный чемпион мира (2021, 2022, 2023, 2024). В 2023 году он установил рекорд, выиграв 19 гонок за сезон. Всего на его счету 71 победа на этапах Гран-при. В 2025 году Ферстаппен занял второе место в общем зачёте, уступив всего 2 очка британскому гонщику Ландо Норрису.