Британский гонщик Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира в «Формуле-1». Решающая гонка сезона прошла на трассе в Абу-Даби, где британец финишировал третьим.

Победу на этапе одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри. По итогам сезона Норрис набрал 423 очка, опередив Ферстаппена на два очка и Пиастри на 13 очков.

Ранее сообщалось, что технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр инициировал разбирательство в отношении болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса. В официальном заявлении Бауэра указано, что при проверке толщина планки под днищем обоих автомобилей составила менее 9 мм, что не соответствует минимальным требованиям регламента.