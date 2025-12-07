Британский гонщик Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1
Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира в «Формуле-1». Решающая гонка сезона прошла на трассе в Абу-Даби, где британец финишировал третьим.
Победу на этапе одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри. По итогам сезона Норрис набрал 423 очка, опередив Ферстаппена на два очка и Пиастри на 13 очков.
Ранее сообщалось, что технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр инициировал разбирательство в отношении болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса. В официальном заявлении Бауэра указано, что при проверке толщина планки под днищем обоих автомобилей составила менее 9 мм, что не соответствует минимальным требованиям регламента.
