Небольшое нарушение может стоить гонщикам «Формулы-1» Норрису и Пиастри репутации

Технический делегат Международной автомобильной федерации (ФИА) Джо Бауэр инициировал разбирательство в отношении болидов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри после Гран-при Лас-Вегаса. В официальном заявлении Бауэра указывается, что в ходе проверки была зафиксирована толщина планки под днищем обоих автомобилей менее 9 мм, что нарушает минимальные требования регламента.

«Был проверен износ планки скольжения автомобилей с номерами 81 и 4. Максимальный занос был измерен на обоих автомобилях в соответствии с документами, представленными командой в соответствии с TD039 M, пункт 1.2 b) i). Измеренная толщина на обоих автомобилях составила менее 9 мм, что является минимальной толщиной, требуемой в соответствии со статьёй 3.5.9 e). Я передаю этот вопрос на рассмотрение стюардов», — говорится в заявлении Бауэра.

Данный вопрос передан на рассмотрение стюардов, поскольку за чрезмерный износ этой планки предусмотрена дисквалификация.

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию во время квалификационной сессии этапа в Азербайджане, в результате чего его болид был полностью уничтожен. Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером.